Назван очень надежный японский гибрид, который больше нельзя купить новым

Этот гибридный седан также безопаснее и роскошнее своих конкурентов.

В продаже доступно большое количество гибридных автомобилей, которые предлагают современные технологии и низкий расход топлива. Тем не менее существуют модели, которые по тем или иным причинам были сняты с производства.

В издании Top Speed назвали самый надежный гибридный автомобиль Toyota за последнее десятилетие, который был снят в производства в 2022 году. По словам экспертов, эта модель очень редко выходит из строя.

Отмечается, что автомобили от брендов Subaru, Lexus и Toyota долгие годы возглавляют различные рейтинги надежности. Гибридные модели не являются исключением.

Видео дня

Эксперты рассказали, что Toyota Avalon является очень недооцененным гибридным автомобилем, на который стоит обратить внимание. Они подчеркнули, что этот седан можно выгодно купить на вторичном рынке.

В издании отметили, что Toyota Avalon предлагает богатое оснащение и премиальный интерьер. В этом авто можно найти большое количество функций, которых нет у конкурентов.

Эксперты советуют обратить внимание на модель 2021 года. Они напомнили, что американский аналитический портал J.D. Power оценил надежность Toyota Avalon в 92 из 100 баллов за надежность.

Кроме того, эксперты J.D. Power оценили опыт вождения Toyota Avalon в 76 из 100 баллов. Помимо этого они выяснили, что этот гибридный седан сохраняет большую часть своей стоимости при перепродаже.

Еще одной сильной стороной Toyota Avalon является безопасность. В Национальном управлении безопасностью движения на трассах (NHSTA) провели серию краш-тестов модели. Седан получил четыре из пяти звезд за свою безопасность.

Также в издании посоветовали обратить внимание на три других гибридных авто Toyota - Camry, Prius и RAV4. В J.D. Power эти модели получили рейтинг 88 из 100 баллов за свою надежность.

Другие надежные автомобили

Ранее эксперты назвали 15 лучших новых автомобилей за свои деньги. По их словам, эти модели выделяются на фоне конкурентов своей надежностью.

Кроме того, были названы 10 очень надежных автомобилей с пробегом. В рейтинг вошли модели, которые имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров без ремонта.

Вас также могут заинтересовать новости: