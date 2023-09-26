В одном из своих видеороликов инструктор по вождению посоветовал зрителям, как использовать систему отопления и кондиционирования автомобиля, чтобы максимально быстро повысить температуру.

Поскольку ночи приближаются, а погода становится холоднее, пользователь соцсети нашел быстрый способ согреть салон автомобиля.

Автошкола Kruzee регулярно размещает на своей странице в TikTok познавательные видеоролики, помогающие зрителям чувствовать себя комфортно и безопасно за рулем, пишет Daily Express.

В одном из своих видеороликов инструктор по вождению из Kruzee посоветовал зрителям, как использовать систему отопления и кондиционирования автомобиля, чтобы максимально быстро повысить температуру.

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"Самый быстрый способ прогреть машину. Включите зажигание, не запуская двигатель, и через пять секунд заведите автомобиль. Оставьте автомобиль на холостом ходу на 30 секунд, не более, а через 30 секунд начните движение и включите пневмосистему. К этому моменту вы должны почувствовать теплый воздух", - объяснил он.

На видео инструктор садится в машину и через несколько секунд заводит двигатель своей машины, использует это время для включения обогревателя автомобиля, а затем оставляет его поработать на 30 секунд перед тем, как отправиться в путь.

Многие автомобильные эксперты также советуют автомобилистам всегда двигаться медленнее в течение первых 15 минут поездки, чтобы избежать нагрузки на двигатель.

Однако они также посоветовали водителям никогда не запускать двигатель своего автомобиля в закрытом помещении, например в гараже.

Затем инструктор по вождению добавил, что лучший способ для автомобилистов согреться в машине - убедиться, что воздух проходит через правильные вентиляционные отверстия.

"Во время поездки направьте теплый воздух на область груди, это поможет вашему телу быстро согреться. Как только вы согреетесь, направьте тепло на свои ощущения, так как жар повышается", - продолжил он.

Хотя некоторые зрители скептически отнеслись к тому, что трюк сработает в самом холодном климате, многие зрители похвалили инструктора за подсказку. Один водитель написал: "Я начинаю чувствовать тепло только по прибытии после двухчасовой поездки". Другой пошутил: "Почему я смотрел это, думая, что он покажет нам фокус".

Советы от автомехаников - детали

Автомобильный эксперт Эндрю Джервис заявил, что нажатие одной кнопки при запуске двигателя, может серьезно ухудшить обзор дороги и задержать влагу внутрь машины. Как пишет the Express, речь идет о кнопке рециркуляции во время снижения температуры - осенью и зимой.

Скотти Килмер, имеющий 55-летний опыт работы в автомобильной сфере, посоветовал водителям использовать очиститель топлива, чтобы их машина работала как в мечте, даже когда она немного постареет.

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