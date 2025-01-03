Компании получат возможность покупать и продавать авто без постановки их на учет в МВД и ТЦК.

Президент Владимир Зеленский 3 января подписал закон, который предусматривает упрощение и дерегулирование рынка торговли подержанными автомобилями. Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту документа, продавцы подержанных авто и их частей освобождаются от обязанности:

перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства;

подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки о постановке на воинский учет (снятие с воинского учета) бывших в употреблении транспортных средств.

Отмечается, что закон станет залогом для вывода из тени рынка и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги.

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Изменения в торговле авто в Украине - что известно

17 декабря 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №9083, по которому совершенствуется порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД. Таким образом компании смогут выкупать и продавать авто без постановки их на учет в МВД и ТЦК.

Как отметил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными авто.

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