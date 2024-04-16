Если у человека есть только один автомобиль, его не будут изымать.

Во вторник, 16 апреля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Один из пунктов нового документа регулирует вопрос изъятия автомобилей у граждан на нужды ВСУ.

Так, во время мобилизации граждане Украины должны предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям с последующим возмещением стоимости. Полномочия на изъятие транспортных средств есть Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), СБУ или ГУР на основании решений местных государственных администраций.

У кого могут изъять авто на нужды ВСУ

Эта норма коснется только тех украинцев, у кого есть более одного транспортного средства. Перед тем, как забрать автомобиль, должны провести оценку его рыночной стоимости. При этом изымать будут тот транспорт, который больше подходит для нужд обороны.

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То есть, если у человека есть только один автомобиль, его не будут изымать. Также автомобили не заберут в том случае, если средство "является единственным источником обеспечения существования человека", объяснил ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, 90% граждан беспокоиться об этих нормах не стоит.

"Если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для Вооруженных сил. Речь идет о грузовых автомобилях, которые подходят для перевозки боеприпасов, личного состава, о специальной технике, которая может работать в условиях бездорожья", – рассказал чиновник.

Что происходит перед изъятием автомобиля

Силы обороны формируют перечень того, какие транспортные средства им нужны. После этого в конкретных административно-территориальных единицах в областях будут формироваться мобилизационные заказы.

"Но это не значит, что они обязательно будут изъяты. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет", – объясняет Венимлавский.

Но откуда у ТЦК будет информация о транспортных средствах, которыми владеют граждане? Данные там получат от органов, ведущих их учет (МВД, Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства).

Изъятие авто у уклонистов

Хотя в новом законе есть положения, предусматривающие наказание тех, кто уклоняется от мобилизации, нормы об изъятии транспортных средств у уклонистов нет.

Авто изъяли: что будет с транспортным средством дальше

Изъятые у граждан транспортные средства запрещено отправлять в другой регион или за пределы страны. К примеру, если авто изъяли во Львовской области, в Харьковскую его отправить не могут.

Не разрешается также передавать права собственности на транспортное средство, сдавать его в долгосрочную аренду или использовать в качестве залога.

Владельцы должны получить изъятое транспортное средство обратно в течение 30 дней с момента объявления демобилизации. Кабинет Министров также должен разработать порядок компенсации убытков, причиненных изъятым у граждан транспортным средствам.

Мобилизация в Украине: важные моменты

Призывной возраст в Украине снизили до 25 лет. Предельный возраст остался неизменным – 60 лет. В то же время тех граждан, которые уклоняются от мобилизации, ждут дополнительные ограничения.

Кроме того, согласно переходным положениям нового закона о мобилизации, военнообязанные украинцы обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) необходимо в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона. Таким образом, граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщить в территориальные центры комплектования свой реальный адрес и актуальный номер телефона до середины июля 2024 года.

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