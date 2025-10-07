Новая мера вступит в силу уже с 1 ноября 2025 года.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на грузовики из других стран. Об этом сообщает The Brussels Times.

Американский президент заявил, что новая мера вступит в силу уже с 1 ноября 2025 года.

Отмечается, что тарифы повлияют на все грузовики средней и большой грузоподъемности, которые въезжают в США.

По информации из Белого дома, это решение приняли из соображений "национальной безопасности". Оно имеет целью поддержать американских производителей грузовых автомобилей.

Пошлины Трампа - другие новости

Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на автомобили, которые импортируют из-за рубежа.

По мнению президента США, этот шаг должен принести Америке доход от 600 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов в течение следующих двух лет.

Эксперты пришли к выводу, что такие меры могут стимулировать внутренние инвестиции и производство, если говорить о долгосрочной перспективе.

В то же время специалисты предупредили о возможном росте стоимости автомобилей в США в краткосрочной перспективе.

Отметим также, что ранее специалисты уже говорили, что введенные Соединенными Штатами пошлины против Канады и Мексики могут привести к росту цен на автомобили в США на 12 000 долларов.

Одной из причин этого называли большое количество мексиканских комплектующих в некоторых моделях авто.

