Компании спешат запастись запчастями и двигателями.

Пошлины против Канады и Мексики рискуют могут привести к повышению цен на авто в США на 12 000 долларов. Это ударит по потребителям и посеет хаос в запутанной сети автомобильных поставок.

Издание Bloomberg пишет, что стоимость производства кроссовера-утилитарника вырастет как минимум на 4 000 долларов, а электромобиля - в три раза. И эти расходы, скорее всего, будут переложены на плечи потребителей.

"Такое повышение стоимости приведет к прямому - и, как я ожидаю, почти немедленному - снижению продаж моделей, оказывающих наибольшее влияние на торговлю", - заявил Патрик Андерсон, главный исполнительный директор Anderson Economic Group.

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Пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики грозят усугубить кризис доступности авто, который уже вытесняет покупателей с рынка. Даже до введения пошлин цены на автомобили в среднем приближались к 50 000 долларов, что более чем на 20% выше, чем пять лет назад. Ситуация также ставит под сомнение предвыборные обещания Трампа по сдерживанию инфляции, поскольку доверие потребителей упало до минимума за последние четыре года из-за опасений по поводу влияния импортных пошлин.

Лидеры промышленности предупреждали, что меры нанесут серьезный ущерб продажам, прибыли и занятости в отрасли. Они также затронут некоторые из самых узнаваемых и продаваемых моделей, как пикап Chevrolet Silverado и внедорожник Ford Bronco Sport.

Во время встречи с представителями Министерства торговли руководители Ford и Stellantis указали, что Белому дому следует сосредоточиться на миллионах импортируемых авто, в которых нет американских комплектующих. При этом некоторые автомобили исчезнут, поскольку автопроизводители перестанут выпускать модели, которые пострадают больше всего.

В анализе Anderson Economic Group отмечается, что внедорожник со "значительным" количеством мексиканских комплектующих подорожает почти на 9 000 долларов, а пикап - на 8 000 долларов.

"Тарифы такого масштаба, как угрожает Трамп, отрицательно скажутся на продажах авто", - говорит Андерсон.

Продажи автомобилей уже падают, поскольку потребители вынуждены бороться с высокими ценами и стоимостью кредитов. В результате снижения продаж в январе показатель потребительских расходов с поправкой на инфляцию упал больше всего за почти четыре года.

Дэн Хирш, руководитель автомобильного сегмента в Северной и Южной Америке в консалтинговой компании AlixPartners, считает, что продажи авто в США могут упасть на полмиллиона машин даже при менее значительном повышении цен. Это связано с тем, что автопроизводители прекратят выпуск некоторых моделей в Канаде и Мексике и перенесут как можно больше продукции на заводы в США.

К примеру, под угрозу исчезновения попадут модели Ford, которые собирают в Мексике, как пикап Maverick, внедорожник Bronco Sport и электрический Mustang Mach-e. Кроме того, GM производит пикапы Chevrolet Silverado в Мексике, Канаде и США, а Stellantis - пикапы Ram в Мексике и США.

Гендиректор компании Джим Фарли предупредил, что новые пошлины "проделают в американской промышленности такую дыру, какую мы еще никогда не видели".

Пошлины Трампа - послдение новости

Президент США Дональд Трамп одним из первых распоряжений ввел пошлины в отношении Китая, Канады и Мексики, но отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Кроме того, он заявил, что намерен ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на полупроводники и фармацевтическую продукцию.

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