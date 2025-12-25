Пять цилиндров и более 200 сил: в Италии представили уникальный двигатель для мотоциклов

Этот двигатель будет устанавливаться на будущие мотоциклы MV Agusta.

Итальянская компания MV Agusta представила радикально новую концепцию двигателя для мотоциклов. Он имеет пять цилиндров и обладает очень высокой мощностью, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что пятицилиндровые двигатели практически не встречаются в современных серийных мотоциклах. В мотоциклах такая компоновка в основном не используется из-за проблем с размером и весом.

Интересно то, что новый двигатель MV Agusta, который получил название Cinque Cilindri, не является рядным или V-образным. Вместо этого два цилиндра расположены в ряд сверху, а под ними находятся еще три цилиндра. Эта необычная компоновка позволяет двигателю оставаться узким и коротким.

Видео дня

В MV Agusta заверили, что такая компоновка двигателя позволила улучшить управляемость и оптимизировать центр тяжести. Двигатель использует два отдельных коленчатых вала, с трехцилиндровым блоком впереди и двухцилиндровым блоком позади, работающими вместе как единая силовая установка.

По заявлению производителя, двигатель может быть построен с рабочим объемом от 850 до 1150 куб. см. Это дает производителям гибкость при создании различных моделей.

В MV Agusta поделились, что в максимальной конфигурации двигатель развивает мощность до 240 лошадиных сил 135 Нм крутящего момента при 8500 оборотах в минуту. Эти показатели превосходят характеристики многих современных флагманских супербайков.

Кроме того, коленчатые валы нового двигателя способны раскручиваться до 16 000 оборотов в минуту. Несмотря на такую производительность, вес всего двигателя составляет менее 60 кг.

Пока этот двигатель остается концептом, но итальянский производитель подчеркнул, что собирается устанавливать его на свои будущие мотоциклы. В частности, он появится в новой модели, которая будет представлена в ближайшие годы.

Самые популярные мотоциклы в Украине

Напомним, что в Украине на внутреннем рынке чаще всего покупают японские или китайские мотоциклы. В октябре 2025 года лидером в этом сегменте оказался бренд Honda.

Среди новых мотоциклов в Украине доминируют Spark, Forte и Musstang. Такие мотоциклы покупают преимущественно для курьерских задач, для сельской местности или как свой первый транспорт.

Вас также могут заинтересовать новости: