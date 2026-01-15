Недорогие и практичные: названы 10 лучших семейных автомобилей не за все деньги мира

Лидер этого рейтинга предлагает практичный интерьер и вместительный багажник.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей во многих странах мира. Тем не менее, семейные модели в кузовах хэтчбек, универсал и седан все еще пользуются большим спросом.

В WhatCar? определили 10 лучших семейных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в Британии менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 420 долларов). По словам экспертов, эти модели предлагают высокий уровень практичности, а также имеют ряд других преимуществ над конкурентами.

ТОП-10 лучших недорогих семейных автомобилей с пробегом:

Skoda Octavia Seat Leon Audi A3 Skoda Scala Volkswagen Golf Ford Focus BMW 1 Series Honda Civic Hyundai i30 Kia Ceed

Лучшим недорогим семейным автомобилем с пробегом эксперты признали Skoda Octavia. В издании отметили, что эта модель дешевле, чем Volkswagen Golf и Audi A3, которые основаны на одной платформе, а также просторнее, чем Seat Leon.

Главными плюсами Skoda Octavia в издании назвали очень практичный интерьер и вместительный багажник. Также эксперты похвалили модель за богатое оснащение и низкую стоимость обслуживания.

Кроме того, в издании призвали не покупать Lexus CT, признав эту модель худшим автомобилем с пробегом в этом сегменте. Эксперты признали, что гибридная установка этого авто обеспечивает низкий расход топлива, но Lexus CT имеет неприятное управление и низкий уровень комфорта.

Лучшие электромобили 2026 года

Ранее в WhatCar? определили 10 лучших электромобилей, которые можно купить новыми в 2026 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.

Рейтинг возглавил Renault 5 E-Tech. В издании похвалили управляемость этой модели, а также отметили, что нее отличная информационно-развлекательная система. Также эксперты высоко оценили Tesla Model 3, Kia EV3 и Skoda Elroq.

