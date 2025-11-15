'Он может ездить практически вечно': опытный механик назвал очень надежный автомобиль

По словам механика, этот автомобиль обделен вниманием, но зря.

Опытный механик Скотти Килмер рассказал об одном подержанном автомобиле, который напрасно игнорируют многие водители. По его словам, это очень надежная модель, которую можно недорого купить на вторичном рынке, пишет Supercar Blondie.

В одном из видео на своем YouTube-канале Килмер заявил, что водителям стоит обратить внимание на Toyota Camry Solara. Он подчеркнул, что это "жемчужина" среди подержанных автомобилей.

В издании напомнили, что Toyota Camry Solara является купе/кабриолетом на базе популярного одноименного седана. Эта модель выпускалась с 1998 по 2009 год.

Механик поделился, что его друг купил себе Toyota Camry Solara много лет назад всего за 5500 долларов с пробегом почти 100 000 километров. Автомобиль попал в ДТП, но его довольно легко отремонтировали. По словам Килмера, сейчас это авто остается на ходу и имеет пробег более 140 000 километров.

"Такие машины могут ездить практически вечно", - сказал механик в своем видео.

Каких подержанных автомобилей лучше избегать в Украине

Ранее специалисты онлайн-базы о подержанных транспортных средствах carVertical сообщили УНИАН, что аферы с одометром являются "болезнью" не только старых, но и новых автомобилей. Эксперты рассказали, какие авто лучше не покупать в нашей стране.

По словам специалистов, наиболее рисковыми для покупки являются транспортные средства 2002 года выпуска - в этом случае около 18,5% имели поддельные показатели одометра. На более новых автомобилях пробег "скручивали" не так часто.

Если говорить об автомобилях, выпущенных в 2021 году, специалисты зафиксировали лишь 2% случаев скручивания одометра. В случае с автомобилями 2022 года этот показатель составил 3%, тогда как у моделей 2023 года он уменьшился до 2,7%.

