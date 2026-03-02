Гендиректор Ford разобрал Tesla и китайский электромобиль и был поражен тем, что увидел

Фарли заявил, что китайский электромобиль оказался гораздо более совершенным, чем он предполагал.

Однажды генеральный директор Ford Джим Фарли решил разобрать электромобиль Tesla и китайский электрокар, чтобы сравнить их с электрическими моделями своей компании. Он даже не подозревал, что его ждет, пишет Supercar Blondie.

В конце 2025 года Фарли разобрал Tesla Model 3 и китайский электромобиль до последнего винтика, пытаясь сравнить их и понять, как они устроены. По его словам, то что он обнаружил, заставило его пересмотреть всю стратегию Ford в отношении электромобилей.

"Когда мы разобрали первый Tesla Model 3, то, что мы обнаружили, было шокирующим", - сказал Фарли в подкасте Office Hours: Business Edition.

Видео дня

Гендиректор Ford после разборки Tesla Model 3 заметил, что у этого электромобиля было более чем на километр меньше электропроводки, чем у Ford Mustang Mach-E. Из-за этого электрокроссовер Ford гораздо тяжелее, чем многие конкуренты.

Фарли объяснил, что из-за дополнительного веса Ford Mustang Mach-E нуждается в более крупной и дорогой аккумуляторной батареи.

Позже гендиректор Ford изучил китайский электромобиль. Он заявил, что этот автомобиль оказался гораздо более совершенным, чем он предполагал.

Фарли обратил внимание на то, что электромобили Ford имеют более сложную конструкцию и гораздо больше электропроводки, чем у конкурентов. Он добавил, что после этого он решил пересмотреть подход бренда к электромобилям и создать подразделение Model E.

Зачем гендиректор Ford шесть месяцев ездил на китайском электромобиле

Ранее генеральный директор Ford Джим Фарли провел около шести месяцев за рулем электромобиля китайской компании Xiaomi. Он рассказал, что так было проще изучить конкурентов.

В подкасте "Everything Electric Show" Фарли заявил, что некоторое время ездил на электромобиле Xiaomi. Он отметил, что ему понравился этот автомобиль, назвав его "фантастическим".

