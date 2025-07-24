За первое полугодие 2025-го автопарк нашей страны пополнили 31,6 тысячи автомобилей с дизельными двигателями (на 13% меньше, чем в прошлом году). Такие данные приводит профильный портал "УкрАвтопром".
Из этого количества 6,4 тысячи единиц оказались новыми, тогда как 25,2 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа.
На рынке новых легковых авто дизельные машины охватили 19% продаж. Если говорить о ввозимых подержанных легковушках, то в этом случае доля дизельных машин составила 22%. Отметим, что в прошлом году эти показатели составляли 24% и 25%, соответственно.
Самые популярные новые дизельные легковушки:
- Renault Duster - 1634 единицы;
- Toyota Land Cruiser Prado - 791;
- Volkswagen Touareg - 617;
- Volkswagen Tiguan - 466;
- Škoda Kodiaq - 355.
Самые популярные импортируемые подержанные дизельные авто:
- Renault Mégane - 2188 единиц;
- Škoda Octavia - 1707;
- Nissan Qashqai - 1660;
- Volkswagen Passat - 1396;
- Volkswagen Golf - 874.
Автомобильный рынок - последние новости
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