На рынке новых легковых авто дизельные автомобили охватили почти 20% продаж.

За первое полугодие 2025-го автопарк нашей страны пополнили 31,6 тысячи автомобилей с дизельными двигателями (на 13% меньше, чем в прошлом году). Такие данные приводит профильный портал "УкрАвтопром".

Из этого количества 6,4 тысячи единиц оказались новыми, тогда как 25,2 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа.

На рынке новых легковых авто дизельные машины охватили 19% продаж. Если говорить о ввозимых подержанных легковушках, то в этом случае доля дизельных машин составила 22%. Отметим, что в прошлом году эти показатели составляли 24% и 25%, соответственно.

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Самые популярные новые дизельные легковушки:

Renault Duster - 1634 единицы;

Toyota Land Cruiser Prado - 791;

Volkswagen Touareg - 617;

Volkswagen Tiguan - 466;

Škoda Kodiaq - 355.

Самые популярные импортируемые подержанные дизельные авто:

Renault Mégane - 2188 единиц;

Škoda Octavia - 1707;

Nissan Qashqai - 1660;

Volkswagen Passat - 1396;

Volkswagen Golf - 874.

Автомобильный рынок - последние новости

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