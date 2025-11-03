В октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковушек, которое составило 7,8 тысячи единиц - это на треть больше, чем в прошлом году, и на 14% больше по сравнению с сентябрем этого года. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
Лидером на рынке стал китайский BYD, который в 6,5 раза превысил свои прошлогодние результаты. Ближайшими его конкурентами стали японская Toyota и немецкий Volkswagen.
ТОП-10 автомобильных брендов октября:
- BYD - 1199 единиц (+552%);
- Toyota - 978 (+44%);
- Volkswagen - 856 (+136%);
- Škoda - 626 (+55%);
- Renault - 494 (-37%);
- Hyundai - 357 (+85%);
- BMW - 302 (-24%);
- Audi - 262 (+38%);
- Zeekr - 259 (+131%);
- Nissan - 196 (+1%).
Если говорить о моделях, то самым популярным автомобилем месяца стал Volkswagen ID.Unyx. Всего с начала года в нашей стране реализовали 60,7 тысячи новых легковых авто - на 3% больше, чем в прошлом году.
Лучшие модели - что говорят специалисты
Сегодня большое количество автопроизводителей предлагает электромобили. Из-за этого потенциальному покупателю бывает трудно определиться, на какую модель стоит обратить внимание.
В BGR решили помочь покупателям и назвали десятку лучших электромобилей этого года, которые превосходят всех своих конкурентов. Лучшим электромобилем 2025-го признали BMW i4, который может похвастаться прекрасной управляемостью и высоким уровнем комфорта.
