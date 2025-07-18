Образцовая долговечность: эксперты порекомендовали очень надежный японский внедорожник

Этот автомобиль может проехать там, где застрянут многие другие модели.

Внедорожники являются довольно практичными автомобилями, которые позволяют ездить далеко за пределами дорог. Тем не менее выбрать такую модель не так и просто. К счастью, можно обратить внимание на мнение экспертов.

В издании Top Speed рассказали об одном японском внедорожнике с пробегом, у которого есть много плюсов. По словам экспертов, это комфортная и очень надежная модель.

Отмечается, что водителям стоит обратить внимание на Lexus GX 460. Эксперты рассказали, чем этот внедорожник превосходит своих конкурентов.

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В издании поделились, что Lexus GX 460 предлагает высокий уровень комфорта и богатое оснащение. Более того, на вторичном рынке эту модель можно приобрести по выгодной цене.

Другим плюсом Lexus GX 460 эксперты назвали отличные возможности на бездорожье. По их словам, этот автомобиль может проехать там, где застрянут многие другие модели.

Главным достоинством Lexus GX 460 эксперты назвали его надежность. Они подчеркнули, что этот внедорожник способен проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Кроме того, Lexus GX 460 предлагает просторный интерьер, добавили эксперты. Они заявили, что этот внедорожник способен справиться и с ролью семейного автомобиля.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей 2025 года. По их словам, все эти модели превосходят своих конкурентов. В частности, в рейтинг вошли Toyota Corolla и SEAT Leon.

Кроме того, были названы 10 самых надежных электромобилей с пробегом. Эксперты заявили, что этим моделям не страшны поломки.

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