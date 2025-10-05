/Коллаж УНИАН, фото - Hyundai, Volkswagen

Надежность для многих водителей остается одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Тем не менее далеко не все современные модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

В What Car? определили самые надежные и самые ненадежные автомобили 2025 года в популярных сегментах. Для этого эксперты опросили более 32 000 владельцев различных моделей, которые рассказали, какие поломки возникали у их транспортных средств за последние 24 месяца.

Самые надежные автомобили 2025 года:

  • компактный автомобиль - Hyundai i10
  • семейный автомобиль - Kia Ceed
  • автомобиль бизнес-класса - Alfa Romeo Giulia
  • компактный кроссовер - Kia EV3
  • семейный кроссовер - Vauxhall/Opel Grandland (с бензиновым двигателем)
  • премиальный автомобиль - Lexus RX
  • семиместный автомобиль - Hyundai Santa Fe
  • электромобиль - BMW i3
  • электрокроссовер - Kia EV3
  • спортивный автомобиль - Toyota GR Yaris

Самые ненадежные автомобили 2025 года:

  • компактный автомобиль - Renault Zoe
  • семейный автомобиль - Hyundai Ioniq Electric
  • автомобиль бизнес-класса - Mercedes-Benz C-Class
  • компактный кроссовер - Nissan Juke (с бензиновым двигателем)
  • семейный кроссовер - Volkswagen Tiguan
  • премиальный автомобиль - Audi Q7
  • семиместный автомобиль - Audi Q7
  • электромобиль - Hyundai Ioniq Electric
  • электрокроссовер - Volkswagen ID.4
  • спортивный автомобиль - Porsche Taycan

Самый надежный автомобиль Audi с пробегом

Ранее в Top Speed назвали самую надежную модель Audi на вторичном рынке. Это премиальная модель A6 в кузовах C6/4F.

По словам экспертов, лучшие показатели надежности демонстрирует Audi A6 2010 года выпуска. Эта модель доступна в кузовах седан и универсал на выбор.

Лучшим выбором в издании назвали Audi A6 с 3,0-литровым бензиновым двигателем V6, который работает в паре с системой полного привода Quattro. Эксперты подчеркнули, что это один из самых надежных двигателей бренда.

