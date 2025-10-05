Надежность для многих водителей остается одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Тем не менее далеко не все современные модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.
В What Car? определили самые надежные и самые ненадежные автомобили 2025 года в популярных сегментах. Для этого эксперты опросили более 32 000 владельцев различных моделей, которые рассказали, какие поломки возникали у их транспортных средств за последние 24 месяца.
Самые надежные автомобили 2025 года:
- компактный автомобиль - Hyundai i10
- семейный автомобиль - Kia Ceed
- автомобиль бизнес-класса - Alfa Romeo Giulia
- компактный кроссовер - Kia EV3
- семейный кроссовер - Vauxhall/Opel Grandland (с бензиновым двигателем)
- премиальный автомобиль - Lexus RX
- семиместный автомобиль - Hyundai Santa Fe
- электромобиль - BMW i3
- электрокроссовер - Kia EV3
- спортивный автомобиль - Toyota GR Yaris
Самые ненадежные автомобили 2025 года:
- компактный автомобиль - Renault Zoe
- семейный автомобиль - Hyundai Ioniq Electric
- автомобиль бизнес-класса - Mercedes-Benz C-Class
- компактный кроссовер - Nissan Juke (с бензиновым двигателем)
- семейный кроссовер - Volkswagen Tiguan
- премиальный автомобиль - Audi Q7
- семиместный автомобиль - Audi Q7
- электромобиль - Hyundai Ioniq Electric
- электрокроссовер - Volkswagen ID.4
- спортивный автомобиль - Porsche Taycan
Самый надежный автомобиль Audi с пробегом
Ранее в Top Speed назвали самую надежную модель Audi на вторичном рынке. Это премиальная модель A6 в кузовах C6/4F.
По словам экспертов, лучшие показатели надежности демонстрирует Audi A6 2010 года выпуска. Эта модель доступна в кузовах седан и универсал на выбор.
Лучшим выбором в издании назвали Audi A6 с 3,0-литровым бензиновым двигателем V6, который работает в паре с системой полного привода Quattro. Эксперты подчеркнули, что это один из самых надежных двигателей бренда.