Некоторые популярные автомобили оказались очень ненадежными.

Надежность для многих водителей остается одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Тем не менее далеко не все современные модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

В What Car? определили самые надежные и самые ненадежные автомобили 2025 года в популярных сегментах. Для этого эксперты опросили более 32 000 владельцев различных моделей, которые рассказали, какие поломки возникали у их транспортных средств за последние 24 месяца.

Самые надежные автомобили 2025 года:

Видео дня

компактный автомобиль - Hyundai i10

семейный автомобиль - Kia Ceed

автомобиль бизнес-класса - Alfa Romeo Giulia

компактный кроссовер - Kia EV3

семейный кроссовер - Vauxhall/Opel Grandland (с бензиновым двигателем)

премиальный автомобиль - Lexus RX

семиместный автомобиль - Hyundai Santa Fe

электромобиль - BMW i3

электрокроссовер - Kia EV3

спортивный автомобиль - Toyota GR Yaris

Самые ненадежные автомобили 2025 года:

компактный автомобиль - Renault Zoe

семейный автомобиль - Hyundai Ioniq Electric

автомобиль бизнес-класса - Mercedes-Benz C-Class

компактный кроссовер - Nissan Juke (с бензиновым двигателем)

семейный кроссовер - Volkswagen Tiguan

премиальный автомобиль - Audi Q7

семиместный автомобиль - Audi Q7

электромобиль - Hyundai Ioniq Electric

электрокроссовер - Volkswagen ID.4

спортивный автомобиль - Porsche Taycan

Самый надежный автомобиль Audi с пробегом

Ранее в Top Speed назвали самую надежную модель Audi на вторичном рынке. Это премиальная модель A6 в кузовах C6/4F.

По словам экспертов, лучшие показатели надежности демонстрирует Audi A6 2010 года выпуска. Эта модель доступна в кузовах седан и универсал на выбор.

Лучшим выбором в издании назвали Audi A6 с 3,0-литровым бензиновым двигателем V6, который работает в паре с системой полного привода Quattro. Эксперты подчеркнули, что это один из самых надежных двигателей бренда.

Вас также могут заинтересовать новости: