Если вы покупаете подержанное авто, сегодня уже пора отдать предпочтение гибридной машине вместо классического бензинового двигателя.

Автомобили с гибридной силовой установкой, сочетающей двигатель внутреннего сгорания с электромотором, становятся все популярнее на рынке. Это приводит к увеличению предложения таких машин и на вторичном рынке. Однако стоит ли покупать подержанный гибрид? Издание TopSpeed нашло по крайней мере пять аргументов "за".

Гибриды быстрее теряют в цене

Именно в сегменте электрических и гибридных автомобилей сегодня наблюдается самый быстрый технологический прогресс. Поэтому именно эти машины при прочих равных обстоятельствах с годами теряют в цене больше, чем классические автомобили с ДВС.

Гибриды стали достаточно экономичными

Автопроизводители инвестировали значительные капиталы в усовершенствование технологии для бензиново-электрических гибридных автомобилей на фоне экспансии электромобилей. При этом ДВС за последние годы почти не эволюционировали. Поэтому выбирая между автомобилем с ДВС и гибридом, все больше причин выбрать последний.

Видео дня

Лучший баланс стоимости и комплектации

Часто гибридные модели базируются на флагманской производной модели, что является попыткой производителя сделать ее более привлекательной для консервативного потребителя. Фактически это означает, что вы получаете премиальную комплектацию по цене машины среднего класса.

Высокие стандарты надежности

Производители приложили немало усилий, чтобы недоверчивый потребитель не разочаровался в гибридах, поэтому вопросам надежности этих машин было уделено максимум внимания. Поэтому подержанные гибриды демонстрируют превосходную надежность, которая не уступает автомобилям с ДВС.

Длительная гарантия на двигатель

Когда вы покупаете подержанный гибридный автомобиль, с большой вероятностью на тот момент "гарантия от бампера до бампера" уже закончится, поскольку она обычно дается на пять лет или несколько десятков тысяч километров (что будет раньше). Однако на гибридный двигатель дается отдельная гарантия, которая обычно действует 8-10 лет или 150 000 - 250 000 километров. То есть в большинстве случаев вы получите машину с действующей гарантией на двигатель, которая будет сохраняться еще некоторое время.

Другие советы для автомобилистов

Как писал УНИАН, эксперты назвали 10 надежных японских автомобилей, которые прослужат вам едва ли не всю жизнь. В рейтинг вошли седаны, универсалы, хэтчбеки и даже несколько спорткаров.

Также мы рассказывали о 10 вещах, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного электрокара. В частности, стоит обратить внимание на время зарядки авто.

Вас также могут заинтересовать новости: