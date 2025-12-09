В общей сложности было охвачено более 140 000 автомобилей 2016-2021 модельных годов.

В последнем рейтинге подержанных автомобилей Consumer Reports автопроизводитель Tesla, возглавляемый Илоном Маском, занял последнее место по надежности, отстав более чем на сорок баллов от первого места по шкале от 0 до 100. Об этом пишет Futurism.

Отмечается, что тесты CR были сосредоточены на моделях возрастом от пяти до десяти лет. Из 26 протестированных брендов, два лучших, согласно вердикту CR, принадлежат Lexus с оценкой 77 и Toyota с оценкой 73. Замыкают пятерку лидеров японские автопроизводители Mazda, Honda и Acura с оценками от 58 до 53.

Издание пишет, что ситуация становится критической, когда в борьбу вступают американские автопроизводители. Все бренды в нижней десятке списка, за исключением одного, - американские. Лучшим из худших стал Chevrolet с оценкой 40. Но Tesla оправдывает эту низкую оценку своим самым низким рейтингом - 31, отставая от Jeep всего на один балл.

Видео дня

Столь неловкий рейтинг отражает производственные проблемы автопроизводителя и его репутацию компании, производящей автомобили с сомнительным контролем качества. CR рассчитал рейтинг надежности на основе опроса пользователей, сообщавших о проблемах в своих автомобилях. В общей сложности было охвачено более 140 000 автомобилей 2016–2021 модельных годов. По данным CR, проблемы оцениваются по степени серьезности, а затем количество проблем, возникающих в каждом автомобиле, сравнивается со средним количеством проблем для автомобилей того же модельного года.

Проблемы с Cybertruck

Что касается новых автомобилей, ситуация с надежностью Tesla выглядела совершенно иначе: компания поднялась в рейтинге CR с 18-го на 9-е место, основываясь на анализе моделей за последние три года. Однако даже эта победа сопровождалась неприятным инцидентом: Cybertruck. По данным CR, самый надёжный новый автомобиль Tesla, Model Y, получил выдающийся рейтинг в 81 балл. Но печально известный своими проблемами пикап не набрал и половины этого балла, набрав всего 34. В статье сказано:

"Другими словами, он менее надёжен, чем любой другой автомобиль Tesla, который эксплуатируется уже десять лет. Это неудивительно. Cybertruck, который Маск хвастался тем, что он "устойчив к апокалипсису" и способен останавливать пули, был отозван целых десять раз всего за два года продаж. К тому же, он не пуленепробиваемый".

Важно, что проблемы, из-за которых его отзывали, - ещё более серьёзный недостаток. В марте Tesla отозвала почти все Cybertruck, когда-либо проданные на тот момент, после того как обнаружила, что фирменные кузовные панели из нержавеющей стали могли отлетать во время движения из-за некачественного клея, которым они были закреплены. Его также отозвали из-за потери мощности во время движения, а также из-за застревания педали акселератора в нижнем положении.

Новости о Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск намекнул на то, что компания разрабатывает летающий автомобиль. По его словам, новинку могут представить уже до конца года.

Вас также могут заинтересовать новости: