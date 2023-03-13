В прошлом году компания вышла на биржу.

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche показала первые годовые показатели с момента первичного публичного размещения акций в прошлом году.

Как пишет FT, исполнительный директор Porsche Оливер Блюме объявил, что операционная прибыль в 2022 году подскочила до 6,7 млрд евро (на 27%) на фоне годового дохода в 37,6 миллиарда евро.

В прошлом году компания всего через несколько дней после выхода на биржу смогла обойти свою материнскую компанию Volkswagen став самым дорогим производитель автомобилей в регионе.

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По словам Блюме, показанные Porsche цифры являются "самым сильным результатом в истории". Компания, по его словам, выплатит дивиденды в размере 1,01 евро на акцию общей стоимостью 911 миллионов евро.

Porsche и Украина

Porsche, как и еще более 70 мировых компаний, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину прекратили сотрудничество со страной-агрессором.

Porsche не ушла с украинского рынка, в то же время Volkswagen Group, Porsche и уменьшали собственное производство из-за войны в Украине, опасаясь срыва поставок автокомпонентов с украинских заводов.

Сейчас в Porsche прогнозируют, что в этом году удастся продать от 36 (по пессимистическому сценарию) до 72 тысяч авто в Украине.

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