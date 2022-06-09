Владимир Зеленский ведет личные переговоры по этому вопросу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В Офисе президента Украины прокомментировали визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию, в ходе которого стороны обсуждали, в том числе разблокирование украинского зерна в портах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона.

"Во-первых, президент Украины именно это вопросы помощи Турции и участие Турции в разблокировании портов, в поставках украинского зерна в европейские страны и другие страны, обсуждает непосредственно с президентом Эрдоганом. Поэтому здесь нет никакой зрады, без Украины ничего не происходит", - сказал он.

Жовква отметил, что позицию Украины по разблокированию портов знают все стороны.

"Позицию Украины по разблокировке украинского зерна знают все, знают в России, знают в Турции, в Организации Объединенных наций, лично секретарь знает от президента Украины, знает президент Европейского совета Шарль Мишель", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Россия захватила значительную часть побережья Украины с начала вторжения 24 февраля, а ее военные корабли контролируют Черное и Азовское моря.

6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с рядом стран и с Организацией Объединенных Наций по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна.

Глава государства добавил, что обсуждал этот вопрос и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

7 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров начал двухдневный визит в Турцию, где провел переговоры по разблокированию экспорта зерна из Украины.

8 июня министр иностранных дел Турции после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре заявил, что Россия выдвинула требование устранить препятствия на пути экспорта своих товаров в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины.

"Турция считает вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ...", - сказал вчера турецкий министр, добавив, что неправильно обходить стороной этот вопрос, утверждая, что российский экспорт зерновых и удобрений не подпадает под санкции.

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