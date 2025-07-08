По мнению Салливана, Дональд Трамп хотел бы "очень хороших" отношений с Москвой.

Советник 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан оценил, как действующая администрация США воспринимает Россию – как угрозу или потенциального партнера в противостоянии с Китаем. Он напомнил, что Дональд Трамп много лет выражал интерес к тесным взаимоотношениям с РФ.

"Когда он стал президентом [в 2025-м], симпатизировал даже позиции России по вторжению в Украину. Если вы помните, он сказал, что "это не Россия начала эту жестокую захватническую войну против Украины, это Украина ответственна за ее начало". Президент Зеленский, в конце концов, показал ему, насколько это было неверно, ведь на предложение прекратить огонь как раз Путин сказал: "Нет, я не согласен на прекращение огня. Я хочу продолжать свою жестокую завоевательную войну"", – пояснил он в интервью "Суспільному".

По мнению Салливана, Дональд Трамп хотел бы "очень хороших" отношений с Москвой и симпатизирует российскому диктатору Владимиру Путину. Однако учитывая то, что именно россияне продолжают войну против Украины и совершают преступления в Украине, организовать тесное сотрудничество с Россией, даже несмотря на интерес со стороны Трампа, Вашингтону было бы сложно.

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"В администрации Трампа сейчас есть люди, которые верят в то, что называется "обратным Киссинджером" – что чтобы как-то разобраться с Китаем, США и Россия должны объединиться. Не думаю, что это надежная стратегия. Если США хотят эффективно конкурировать с Китаем в долгосрочной перспективе, лучший способ сделать это – тесно сотрудничать с демократическими партнерами и союзниками в Европе, с НАТО, а также динамичными демократиями вроде Украины", – констатировал он.

США и Россия: вы могли это пропустить

Американский сенатор Линдси Грэм анонсировал продвижение законопроекта о сокрушительных санкциях против РФ, которые предусматривают, в частности введение 500% пошлин против стран, которые будут покупать российские товары. По его словам, соответствующий законопроект уже имеет 85 соавторов, и их количество растет.

Между тем заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился очередным громким заявлением. Он назвал президента США "американцем", который "снова катается на своих любимых политических качелях". Такое заявление прозвучало после слов Трампа о поставках оружия Украине.

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