В основе переговоров - открытие коридора безопасности для судов, перевозящих украинское зерно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал двухдневный визит в Турцию, где проведет переговоры по разблокированию экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В основе переговоров - открытие коридора безопасности для судов, перевозящих украинское зерно. Турция предложила сопровождать морские конвои из черноморских портов Украины, заблокированных РФ.

8 июня в Анкаре продлятся переговоры Лаврова и главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Россия захватила значительную часть побережья Украины с начала вторжения 24 февраля, а ее военные корабли контролируют Черное и Азовское моря.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, что Москва готова работать с Анкарой, чтобы разблокировать морские перевозки.

Как сообщал УНИАН, 6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с рядом стран и с Организацией Объединенных Наций по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна.

Глава государства добавил, что обсуждал этот вопрос и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня, 7 июня, Министерство иностранных дел Украины заявило, что любые договоренности по разблокированию украинских морских портов, которые не будут учитывать интересы Украины, будут отвергнуты.

В ведомстве призвали всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной искать сбалансированное решение, которое снимет российскую блокаду с портов и предусмотрит гарантии безопасности для черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров.

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