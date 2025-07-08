Макрон заверил, что европейцы никогда не бросят Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал новое заявление о поддержке Украины со стороны Европы во время визита в Британию. По его словам, европейские страны продолжат поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией, пишет The Guardian.

"Европейцы никогда не бросят Украину, никогда", - сказал Макрон во время своего обращения к британскому парламенту.

Президент Франции подчеркнул, что Украина была незаконно атакована Россией. Он похвалил Великобританию за то, что она еще до начала полномасштабного вторжения РФ была одним из ближайших союзников Украины.

Видео дня

"Каждый раз, когда Россия Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам, мы никогда не примем теории о том, что более сильный - прав", - добавил Макрон.

Президент Франции также заявил о том, что "коалиция желающих" продолжит добиваться прекращения огня между Украиной и Россией.

"Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, чтобы начать переговоры по построению прочного и устойчивого мира, потому что на карту поставлены наша безопасность и наши общие принципы в Украине", - подчеркнул Макрон.

"Коалиция желающих" под угрозой из-за конфликта Макрона и Стармера

Ранее Politico писало, что у президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера есть разногласия по некоторым ключевым вопросам, из-за чего "коалиции желающих" грозит раскол. Два французских чиновника рассказали журналистам, что "коалиция желающих" не имеет четкого направления.

По данным издания, Франция недовольна тем, что Британия придает большое значение гарантиям безопасности Украине со стороны США. Британцы же обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения своего президентского срока он в своих международных заявлениях "думает о своем наследии".

Вас также могут заинтересовать новости: