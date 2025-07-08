На каждую возвращенную в бюджет страны гривну НАБУ потратило 12, - эксперт предложил расформировать неэффективное НАБУ

НАБУ должно быть расформировано из-за больших расходов на свою деятельность при крайне низкой эффективности, провалов в работе, затянутых расследований, махинаций с экспертизами и системных коррупционных скандалов детективов. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Постернак.
"Большие расходы при низкой отдаче умноженные на профессиональную неэффективность детективов, вместе с безынициативностью, сомнительными экспертизами и коррупционными скандалами работников. Все это - сегодняшнее НАБУ. И ему нужны радикальные меры. Первый шаг - расформировать Бюро и создать новую антикоррупционную систему работы. Иначе дела не будет", - подчеркнул Постернак.
Он объяснил на фактах, почему НАБУ следует расформировать. Во-первых, из-за низкой экономической эффективности.
"За 10 лет существования Бюро государство потратило на него более 10 млрд грн. Тогда как общая сумма взысканий по решениям судов по делам, которые вело НАБУ в 2015-2025 гг., составляет +/-800 млн грн. То есть на каждую 1 гривну, возвращенную в бюджет страны, НАБУ потратило... 12 (!) гривен! Впечатляющая "эффективность", - возмутился эксперт.
Во-вторых, он отметил низкую производительность детективов.
"В течение прошлого года НАБУ начало 669 уголовных производств, что составляет 2-3 производства на 1 детектива. Для сравнения - один следователь ГБР одновременно расследует от 300 до 1000. Вместе с тем, только 30% подозреваемых по делам, которые ведут детективы НАБУ, являются представителями власти или должностными лицами. Поэтому Transparency International Ukraine в отчете за 10 лет работы Бюро настойчиво советует оптимизировать использование ресурсов: сосредоточить внимание на делах топ-коррупции и тех, что касаются системной коррупции", - говорится в заметке эксперта.
Кроме того, НАБУ безынициативное и затягивает расследование, сообщил Постернак.
"Большинство дел из того мизера, которое расследует Бюро, инициированы не им - как правило, их передают из других органов (ГБР, Нацполиции и т.д.). Да и вообще, 77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. Детективы НАБУ славятся громкими разоблачениями чиновников, однако для того, чтобы довести свое "разоблачение" до приговора, часто им не хватает и десяти лет", - подчеркнул он.
Эксперт обратил внимание на сомнительные экспертизы, из-за которых развалились громкие дела, в частности "Роттердам+" или же Омеляна.
"Речь идет, например, о "Международной экспертно-правовой группе", у которой заказывали экспертизу рыночной стоимости земельных участков. Однако КВЭДы, по которым она зарегистрирована, не предусматривают проведение такой экспертизы. Даже астрологическую и спиритическую деятельность (и это не шутка!) - предусматривают, а вот экспертизу стоимости земли - нет", - сообщил он.
Также он напомнил, что вся деятельность НАБУ сопровождается постоянными скандалами, участниками которых являются детективы. Речь идет о подозрительных сделках с элитными квартирами, которые записываются-перезаписываются на родственников и декларируются с заниженной ценой, вип авто с так же заниженной ценой, махинации с криптой, отмазывание родственников от тюрьмы и сокрытие их российского гражданства, системная коррупция.
Таким образом, по его мнению, расформирование НАБУ - это возможность сэкономить средства для армии.
"Украина постоянно нуждается в деньгах для финансирования армии. Чтобы их стало больше, мы можем или сократить какие-то расходы, или повысить налоги. Понятно, что никто из нас не хочет увеличения налогов, особенно в это непростое время. Остается сокращение расходов - за счет неэффективных структур, которые сегодня сжирают бюджетные миллиарды. И первый претендент на это - НАБУ, неэффективность работы которого уже очевидна даже международным экспертам", - подытожил Постернак.