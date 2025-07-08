Неизвестный с помощью ИИ имитировал голос и стиль письма Рубио.

Неизвестный мошенник при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ) выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио. Он связался по меньшей мере с пятью высокопоставленными чиновниками. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в The Washington Post изучили телеграмму, отправленную офисом Рубио сотрудникам Госдепартамента США. В ней говорится о том, что самозванец отправлял голосовые сообщения и текстовые сообщения якобы от лица госсекретаря. С помощью ИИ он имитировал голос и стиль письма Рубио.

Журналисты поделились, что мошенник отправлял сообщения, выдавая себя за Рубио, в том числе трем министрам иностранных дел, губернатору США и члену Конгресса.

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В телеграмме говорится о том, что самозванец отправлял голосовые сообщения в мессенджере Signal как минимум двум чиновникам. Также мошенник отправил текстовые сообщения с приглашением другим лицам общаться на этой платформе.

В издании подчеркнули, что пока неизвестно, кто стоит за этой аферой. В Госдепартаменте считают, что целью было получение доступа к информации или учетным записям влиятельных чиновников.

Кроме того, Дэвид Аксельрод, который занимал должность старшего советника экс-президента США Барака Обамы, заявил журналистам, что мошенничество с использованием технологий искусственного интеллекта с участием Рубио "было вопросом времени". Он призвал принять необходимые меры для защиты от таких атак.

"Самозванец, который выдавал себя за Марко Рубио, использует искусственный интеллект, чтобы звонить высокопоставленным чиновникам. Это новый мир, в котором мы живем, и нам лучше понять, как защититься от этого, потому что это имеет последствия для нашей демократии и всего мира", - написал Аксельрод на своей странице в соцсети X.

Рубио отрицает, что Путин манипулирует Трампом

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что глава Кремля Владимир Путин не манипулирует президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский лидер пытается положить конец войне РФ против Украины.

"Я не согласен с этой аналогией "игры на скрипке"... Владимир Путин проснулся сегодня утром, и на нем был тот же набор санкций, что и всегда, с самого начала этого конфликта", - сказал Рубио.

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