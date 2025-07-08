Технологии за последние годы шагнули далеко вперед, а вот мифы о зарядке смартфона почему-то остались с нами.

В рекомендациях по правильной зарядке смартфона часто встречается слово "нельзя". В реальности, большинство таких запретов – это по большой мере мифы, которые со временем превратились в устойчивые убеждения.

Вы, вероятно, слышали утверждение о необходимость "раскачать" аккумулятор только купленного телефона. Якобы полный разряд-заряд в первые дни поможет увеличить его долговечность. На самом деле, это бесполезная практика. Ниже вспомним о других распространенных заблуждениях, связанных с зарядкой.

Миф № 1. Если оставить телефон на зарядке на всю ночь, батарея испортится

Современные смартфоны достаточно "умны", чтобы выдерживать ночную зарядку без повреждения аккумулятора. Все благодаря интеллектуальным функциям, которые изучают ваши привычки зарядки и прекращает зарядку после достижения 80%.

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Оставшиеся 20% дозаполняются непосредственно перед отключением телефона от сети, что сводит к минимуму нагрузку на аккумулятор.

Миф № 2. Заряжать телефон несколько раз в день – это плохо

Другое распространенное мнение заключается в том, что заряжать смартфон несколько раз в день вредно и что вы должны заряжать его лишь тогда, когда заряд падает до 0%. Но это не так.

Литий-ионные батареи, которые используются в современных смартфонах, рассчитаны на максимальную производительность при уровне заряда от 20% до 80%, и вы должны стремиться поддерживать свой гаджет в этом диапазоне для оптимального состояния батареи. Иными словами, полная разрядка аккумулятора телефона до 0% создает большую нагрузку на аккумулятор, чем его зарядка небольшими очередями в течение дня.

Миф № 3. Можно использовать только оригинальную зарядку

С момента запуска iPhone 12 в 2020 году большинство брендов смартфонов последовали примеру Apple и перестали класть зарядку в комплект. И чаще всего они так подталкивают вас к покупке их собственного (официального) зарядного устройства, которое обычно стоит дороже, чем альтернативы на Amazon или AliExpress.

Вам необязательно использовать зарядное устройство одной и той же марки, что и ваш телефон для безопасной и быстрой зарядки. Сертифицированные зарядные устройства сторонних производителей, таких как Anker, Spigen и UGreen, соответствуют всем необходимым стандартам.

Миф № 4. Беспроводная зарядка абсолютно безопасна и эффективна

Многие смартфоны на Android теперь поддерживают беспроводную зарядку, и, хотя это удобная функция, это не всегда лучший выбор для здоровья батареи.

Беспроводная зарядка выделяет больше тепла, чем проводная зарядка. Со временем этот нагрев может привести к более быстрому износу аккумулятора, а это означает, что телефон будет разряжаться быстрее, чем раньше. Поэтому, если возможно, лучше избегать регулярного использования беспроводной зарядки.

Миф № 5. Нельзя использовать телефон во время зарядки

Если владельцы чем-то и рискуют при таком сценарии, то только снижением скорости пополнения заряда. Однако то же самое происходит и тогда, когда смартфон просто лежит "без дела": он все равно использует Wi-Fi, обновляет приложения, получает оповещения и выполняет другие задачи.

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