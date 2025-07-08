Этот законопроект пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Путину, говорит бывший спикер Палаты представителей США.

В среду, 9 июля 2025 года, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки будет представлен законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против Российской Федерации.

Такое заявление сделал в соцсети Х бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич. По его словам, этот законопроект пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России будет вынесен на рассмотрение в среду. Это очень важный законопроект, который пошлет мощный сигнал Путину, что говорить и убивать – это проигрышная стратегия. Американский народ будет терпеть ложь диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма – это следующий разумный шаг в давлении на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине", – заявил Гингрич.

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Отметим, что этот законопроект предусматривает 500% пошлины для стран, которые будут покупать российские товары.

Санкции против России: вы могли это пропустить

Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европа готовится ввести новые санкции против России, которые будут самыми жесткими за последние три года. По его словам, новые ограничения должны коснуться нефтяных доходов и финансовых игроков в Российской Федерации или других странах.

Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассматривает принятие новых санкций против России:

"Сенат принимает очень жесткий законопроект о санкциях. Да, я его рассматриваю. Это необязательный законопроект. Это полностью мое решение. Они принимают его полностью по моей воле и прекращают его полностью по моей воле. И я очень внимательно к этому отношусь", – заявил американский лидер.

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