В обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины, РФ требует устранить препятствия на пути экспорта российских товаров.

Россия готова обсуждать с Турцией безопасность судов с зерном, которые будут отплывать из портов Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, передает Анадолу.

"Россия готова обсуждать безопасность судов, покидающих порты Украины. Мы готовы обсуждать этот вопрос с турецкими коллегами. Если украинская сторона готова к разминированию, то готова и Россия", - сказал Лавров.

В свою очередь турецкий министр отметил, что Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море.

"Выдвинуты различные идеи поставок украинского зерна на международные рынки. В числе последних, ООН выдвинула свой план. Речь идет о плане, который предусматривает создание особого четырехстороннего механизма сотрудничества с участием ООН, России, Украины и Турции, который также предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако, в первую очередь, нужно одобрение России и Украины", - сказал Чавушоглу.

Турецкий министр заявил о готовности организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей механизма, предложенного ООН.

Также Чавушоглу озвучил требование, которое РФ выдвинула в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины. В частности РФ требует устранить препятствия на пути экспорта своих товаров.

Касательно возобновления переговоров о прекращении войны в Украине, Чавушоглу отметил, что заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между РФ и Украиной.

"Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорного процесса, нежели еще несколько недель назад", - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров начал двухдневный визит в Турцию, где проведет переговоры по разблокированию экспорта зерна из Украины.

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