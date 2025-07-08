Дикий признал, что темпы мобилизации в Украине не соответствуют необходимым показателям.

С начала полномасштабной войны Россия пытается подорвать мобилизацию в Украине. Враг проводит информационную кампанию, рассчитанную на украинцев, а также наносит прямые удары по ТЦК и СП. Тем не менее мобилизационная кампания в Украине продолжается. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью УНИАН.

"Все три года это была хорошо скоординированная информационная война, в которую вливалось много денег и ресурсов", - сказал он.

Дикий считает, что российские "информационные войска" показали большую результативность, чем армия РФ на фронте. По его словам, врагу удалось сделать очень многое.

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"Так, через Telegram-каналы, сети ботов и наших полезных идиотов, которые иногда даже не понимают, что помогают врагу, они разгоняют нужные России месседжи и нарративы. Им удалось крайне осложнить нашу мобилизацию, очень снизить ее темпы, удалось сделать тему мобилизации токсичной для политиков. Это реально очень серьезные успехи российских "информационных войск"", - добавил Дикий.

Ветеран российско-украинской войны признал, что темпы мобилизации в Украине не соответствуют необходимым показателям. Тем не менее она продолжается.

"На этом фоне, где-то полгода-год назад, россияне добавили к информационной кампании еще и диверсии. Были неоднократные попытки поджечь, взорвать здания ТЦК. Но эту волну тоже удалось погасить. Здесь, с одной стороны, очень хорошо отработала СБУ – многие диверсанты были разоблачены и перехвачены. С другой стороны, затуханию этой волны помогли сами россияне", - поделился Дикий.

По словам ветерана российско-украинской войны, многие люди в Украине, которые были готовы подзаработать, взорвав ТЦК, не знали, что они также будут ликвидированы.

"То есть, люди соглашались за российские деньги положить где-то пакет. Но, вспомните, когда они подходили на место, россияне (чтобы зачистить концы, чтобы украинские спецслужбы не вышли на куратора и он мог дальше спокойно работать) дистанционно взрывали взрывчатку. Поэтому после нескольких таких случаев желающих сотрудничать с россиянами стало меньше и диверсионная кампания затихла", - сказал Дикий.

Ветеран российско-украинской войны заверил, что среди жителей Украины все еще остались люди, которые за награду готовы помочь врагу. Тем не менее их стало значительно меньше, чем полгода назад.

Удары России по украинским ТЦК - важные новости

Напомним, что 7 июля в Минобороны РФ признали, что удары по украинским ТЦК и СП наносятся целенаправленно. Россияне не скрывают, что пытаются подорвать мобилизацию в Украине.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев говорил о том, что ТЦК и СП могут изменить формат своей работы в связи с последними российскими атаками. По его словам, изменения необходимы для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье как персонала ТЦК и СП, так и посетителей.

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