Российского министра разозлил вопрос, но он старался не подать виду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пре-конференции в Турции нахамил в ответ на жесткий вопрос журналиста о том, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать.

Так росСМИ распространили видео, на котором журналист спросил у Лаврова об украденном у украинцев.

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то стащить, и думаете, что все так поступают?", - начал свой ответ Лавров.

Он отметил, что в Украине РФ занимается реализацией целей, которые были объявлены публично - "избавить восток Украины от давления неонацистского режима".

"А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы позволили иностранным и украинским судам выйти в Черное море", - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров начал двухдневный визит в Турцию, где проведет переговоры относительно разблокирования экспорта зерна из Украины.

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