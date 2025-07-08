28 июня в Стрые состоялся второй мастер-класс "Билет в IT", проведенный при содействии Андрея Матюхи. Мероприятие объединило 53 подростков из числа внутренне перемещенных лиц, детей военнослужащих, сирот и представителей социально уязвимых групп.

Программа мероприятия включала ознакомление с 12 направлениями ІТ-сферы: от программирования и тестирования до робототехники и UI/UX-дизайна. Формат мастер-класса предусматривал работу в мини-группах и непосредственное общение с практиками отрасли. Часть сессий проводили подростки - участники GoFriends IT Academy, которые уже имеют опыт в сфере технологий.

Мастер-класс стал логическим продолжением первого события "Билет в IT", состоявшегося в Киеве. Оба мероприятия являются частью благотворительной программы IT Kids.

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Поддержка молодежи через бесплатные образовательные инициативы

Благотворительная программа IT Kids, основанная Андреем Матюхой, функционирует с 2023 года. За это время организация реализовала несколько программ в партнерстве с Code Club Украина и другими структурами:

- курс "Новый Python", который завершили 352 ребенка из разных регионов Украины, в том числе из семей военных и переселенцев;

- масштабный курс по Scratch, участниками которого стали 780 детей;

- в целом более 1100 подростков получили базовую подготовку по программированию.

Цель инициативы - обеспечить доступ к современному ІТ-образованию независимо от места жительства или социального статуса. Все учебные программы остаются бесплатными для участников.

После завершения мероприятия в Стрые подростки получили приглашение на обучение в летнем ИТ-лагере от GoFriends IT Academy. Там они работают над мини-проектами, проходят тестирование и имеют возможность продолжить обучение в Academy по результатам отбора.

Благотворительный фонд Андрея Матюхи продолжает развивать ІТ-направление, в частности через инфраструктурные проекты: ранее фонд передавал компьютерное оборудование школам в громадах, пострадавших от боевых действий.

В планах - расширение участия подростков в цифровом образовании путем запуска новых проектов и партнерств.