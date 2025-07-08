Президент США убежден, что Украина держится исключительно благодаря американскому оружию.

Из-за российского диктатора Владимира Путина погибает слишком много людей, поэтому США таки могут принять новые санкции против России. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Мы недовольны Путиным. Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это сейчас, потому что он убивает много людей. И многие из них - его солдаты... его солдаты и украинские солдаты. И сейчас это уже до 7000 человек в неделю. И я недоволен Путиным", - сказал американский лидер.

Тогда журналист справедливо спросил, есть ли у Трампа намерение конвертировать свое недовольство Путиным в какие-то конкретные шаги.

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"Я не буду говорить вам. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?" - сказал Трамп.

Журналисты напомнили президенту США, что в Конгрессе уже несколько месяцев пылится законопроект об "адских" санкциях против России.

"Я его рассматриваю. Сенат принимает очень жесткий законопроект о санкциях. Да, я его рассматриваю. Это необязательный законопроект. Это полностью мое решение. Они принимают его полностью по моей воле и прекращают его полностью по моей воле. И я очень внимательно к этому отношусь", - ответил Трамп.

При этом он похвастался американской военной помощью Украине, передачу которой критиковал ранее.

"Украинцы были храбрыми, но мы дали им лучшее оборудование, которое когда-либо изготавливалось. Мы дали им противотанковые ружья, которые подбивают танки. Вы просто направляете их в сторону танка, и танка больше нет. Мы дали им ракеты, самые новые и лучшие. Вероятно, это была бы очень быстрая война, которая длилась бы три-четыре дня, но у украинцев было наше невероятное вооружение", - сказал Трамп.

Трамп критикует Путина

Как писал УНИАН, с тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, он провел с полдюжины телефонных разговоров с российским диктатором. Каждый раз он потом говорил, что провел "очень хороший разговор" и выражал убеждение, что Путин хочет мира.

Однако на практике Россия лишь усилила атаки по Украине, что в конце концов пришлось признать и Трампу. В июле он начал уже прямо критиковать российского диктатора, на что в Москве лишь пожали плечами. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Путин относится к заявлениям президента США просто "никак".

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