Вышли из 'кармана': DeepState рассказал, как бойцы из 31 бригады прорвались из окружения

Бойцы безопасно отошли от почти полностью окруженных позиций на сложном участке фронта в Донецкой области.

Бойцы 1-го батальона 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины вышли из "кармана" севернее Ровнополя Донецкой области, где сохраняется сложная обстановка. Об этом информируют аналитики проекта DeepState.

"Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон. Все бойцы, которые находились на позициях смогли выйти целыми, лишь один легкий ранен при выходе", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что за последние полтора месяца бойцы на этом участке не так часто вступали в бой, ведь противник решил двигаться по трассе и через Новополь. Но отмечается, что раньше там шли ожесточенные бои, когда даже минометные расчеты были вынуждены принимать стрелковый бой.

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"Бойцы 31 ОМБр проявили стойкость и продержались значительно дольше, чем требовалось. Очередной подвиг украинской пехоты. Именно на таких и держится много вещей на фронте", - отмечают в DeepState.

Больше новостей о летнем наступлении россиян

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 июля, аналитический проект DeepState писал, что в ходе наступления оккупационная армия Российской Федерации захватила два украинских населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях. Речь шла о Лобково и Поддубное. Также российским захватчикам удалось продвинуться возле двух других поселков в этих регионах - возле Степного и Ровнополя.

В то же время Генштаб ВСУ не подтверждал эту информацию.

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