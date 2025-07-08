Миллиардера призывают сосредоточиться на бизнесе.

Империя Илона Маска не разрушается, но выглядит все более уязвимой из-за ссоры с президентом США Дональдом Трампом, а риск потери государственных контрактов и политические амбиции Маска отпугивают часть инвесторов. Об этом пишет Axios.

Отмечается, что акции компании Tesla, принадлежащей миллиардеру, снова резко упали после того, как Маск заявил, что создаст новую политическую партию – "Американскую партию" – и предложил стратегию, которая, по его мнению, приведет к получению нескольких мест в Палате представителей и Сенате в 2026 году.

Издание напоминает, что после разрыва с президентом Трампом в прошлом месяце Маск лично потерял почти 20 миллиардов долларов капитала, а его инвесторы – более 100 миллиардов долларов. Вместе с тем, бывший соратник Трампа остается самым богатым человеком в мире.

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"Инвесторы, которые рассчитывали на благоприятный регуляторный режим для Tesla и непрерывный поток государственных контрактов для SpaceX, теперь имеют основания задуматься над тем, где они оказались", – отмечается в публикации.

Так, по данным журналистов, основательница компании Spear Invest Ивана Делевская недавно продала акции Tesla на фоне растущих рисков, связанных с политическими связями Маска.

"Хотя возможности огромны, риски также очень значительны", – написала она.

Аналитик Джед Доршаймер в своей аналитической записке поделился, что есть ожидания, что инвесторы "устали от отвлечения внимания в тот момент, когда бизнес больше всего нуждается во внимании Маска, и видят только негативные последствия его возвращения в политику".

Журналисты отмечают, что инвесторы обрадовались, когда Маск недавно заявил, что он фактически покончил с политикой и сосредоточится на своих компаниях, но этот поворот длился недолго.

"Мы бы хотели, чтобы эти усилия были направлены на запуск роботакси в этот критический момент", – говорит Доршаймер.

Ссора Маска и Трампа

Как сообщал УНИАН, Илон Маск и Дональд Трамп поссорились из-за "Большого прекрасного закона" американского президента, который недавно был одобрен и предусматривает существенный рост бюджетных расходов. Он обвинил Трампа в непоследовательности и даже призвал к его импичменту. Кроме того, миллиардер обвинил обе партии – демократов и республиканцев – в том, что они образуют гибридную систему, которая не представляет интересов среднего класса.

В ответ Трамп назвал Маска "неуважительным" и заявил, что не планирует восстанавливать с ним отношения.

5 июля Маск объявил о создании новой политической партии, которую назвал "Американская партия". Он называет свою политическую силу альтернативой нынешней двухпартийной системе в США

Трамп высмеял идею создания третьей партии.

"Я думаю, что это смешно – создавать третью партию. Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы".

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