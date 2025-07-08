Чипы Nvidia помогли России превратить 'Шахеды' в цифровых хищников, - СМИ

В обход санкций российская армия продолжает получать современные микросхемы, которые позволяют установить ИИ на дроны-камикадзе и сделать их устойчивыми к радиопомехам.

В июне этого году на одном из перехваченных "Шахедов" выявили оборудование, которое объединяет искусственный интеллект, защищенные навигационные системы и логику наведения в реальном времени. Все это позволяет российским дронам работать в автономном режиме и обходить ПВО. Как пишет Interesting Engineering, эта модернизация "Шахедов" маркируется, как MS001.

Автор статьи отмечает, что это уже не просто ударный дрон, а новая ступень в войне, когда оружие управляется цифровым интеллектом и выполняет не задание, а намерение врага. Издание цитирует украинского генерал-майора Владислава Клочкова, который назвал эту модернизацию "Шахедов" цифровыми хищниками.

"Он не несет координаты, он думает", - прокомментировал Клочков.

Видео дня

Автор поясняет, что в отличие от традиционных барражирующих боеприпасов или управляемых вручную ударных беспилотников, такие "Шахеды действуют без внешних команд. Управляет всем компьютерный модуль от Nvidia.

"Работающий на базе суперкомпьютера Jetson Orin от Nvidia — модуля искусственного интеллекта размером с ладонь, способного выполнять 67 триллионов операций в секунду, — дрон может обрабатывать тепловизионные изображения, распознавать объекты, телеметрию и бортовую логику в режиме реального времени", - говорится в статье.

Благодаря мощности компьютера "Шахед" может автономно обнаруживать, расставлять приоритеты и поражать цели даже в условиях помех GPS или радиоэлектронной борьбы. Дополнительно он оснащен тепловизором для ночных операций, модулем Nasir GPS с CRPA (антенной с управляемым шаблоном приема) для навигации, микросхемами программируемой логической матрицы (FPGA) для адаптивной логики и радиомодемом для телеметрии и координации роя. Именно совокупность этих компонентов позволяет группе "Шахедов" обходить РЭБы.

При этом отмечается, что они не могут работать в одиночку. Обмен данными внутри роя происходит постоянно, они координируют полет и компенсируют потерю друг друга.

Обход санкций

Все электронные компоненты, найденные внутри "Шахедов", Россия завозит из-за границы. Ключевой компонент - чип Jetson Orin санкции США запрещают поставлять в Россию с 2022 года. Однако по оценкам разведки только в 2023 году в Россию через каналы серого рынка поступило комплектующих Nvidia на сумму более 17 миллионов долларов.

"Контрабандисты маскируют чипы ИИ под потребительскую электронику, разбивают поставки на небольшие партии и направляют их через Гонконг, Сингапур, Турцию и Китай. Результат: санкционированные технологии продолжают формировать поле битвы", - говорится в статье.

Также там отмечается, что чипы от Nvidia Россия ставит на новый дрон-камикадзе, который получил обозначение V2U. Этот ударный дрон имеет схожую логику работы, автономное принятие решений, адаптивное наведение на цель и высокую устойчивость к средствам электронного противодействия.

Как Китай помогает России комплектовать "Шахеды"

Как писал УНИАН, за массированными атаками дронов-камикадзе по Украине стоит не только Россия. Поскольку "Шахеды" были разработаны в Иране, собираются в России при помощи китайских технологий и северокорейской рабочей силы, то все эти страны ответственны за атаки. Россия покупает за границей не только микроэлектронику для сборки "Шахедов", но и узловые детали: двигатель производит китайская компания Xiamen Limbach, а его передатчики, генераторы сигналов и преобразователи — Пекинский институт микроэлектронных технологий.

В ГУР подсчитали, что доля китайской электроники в российских "Шахедах" может достигать 65%. Американские компоненты находятся на втором месте, а третье занимает швейцарская электроника.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 5 китайских компаний-поставщиков компонентов для "Шахедов". Компании удалось идентифицировать после массированной атаки на Киев 4 июля. Ожидается, что аналогичные санкции в отношении этих компаний будут вводить и партнеры Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: