Киев ведет переговоры с рядом государств по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможной роли Турции в разблокировке украинских портов для экспорта зерна.

Как сообщает сайт президента, об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста.

Президент отмечает, что Украина ведет переговоры с рядом стран и с Организацией Объединенных Наций по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна, однако главным гарантом в этом вопросе остается оружие, которое мы получаем от государств-партнеров.

"Для нас важно, что мы готовы выпускать зерно. Мы имеем сейчас информационный нарратив России о том, что дефицит пищевых продуктов – из-за Украины, из-за того, что мы не вывозим. Это является неправдой, и вы прекрасно об этом знаете", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия пытается распространять эту ложь в государствах Африки, Азии и Европы, где может возникнуть проблема дефицита пищевых продуктов.

Зеленский отметил, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос разблокирования украинских портов.

"Нам нужно, чтобы был безопасный коридор для кораблей. Чтобы флот того или иного государства обеспечил вывоз зерна. И мы говорили и с Британией, и с Турцией. Турция сейчас находит формат, как предоставить нам гарантии", - рассказал глава Украинского государства.

По его словам, представители Турции и России во время встречи в Анкаре могут поднять вопрос гарантий безопасности для турецкого флота при вывозе украинского зерна.

Президент также отметил, что Украина изучает альтернативные пути экспорта зерна.

"Есть несколько вариантов, как вывозить наше зерно. Мы ведем переговоры с близкими странами, со странами Балтии, с Польшей по вывозу небольшого объема "Укрзализныцей". Но это не устраивает и нас, и их. И риски дефицита могут быть через длительное время вывоза", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что приоритетным направлением для транспортировки украинского зерна остаются порты.

"Очень быстро можем вывезти. Если сейчас у нас 22-25 миллионов тонн заблокированы, то осенью у нас может быть уже 75 миллионов тонн. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что самой мощной гарантией в этом вопросе остается оружие, которое будет размещено для разблокирования водных коридоров для вывоза зерна.

"Мы над этим работаем с конкретными государствами относительно конкретных антикорабельных систем и понемногу уже получаем – могу это констатировать. Я считаю, что это лучшая гарантия", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина использует это оружие не для угроз, а для того, чтобы продемонстрировать возможности оперативного ответа на возможные провокации со стороны России.

"Я не вижу больше никаких гарантий, кроме стран, и ООН, и нашего оружия, сосредоточенного возле этих коридоров", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в конце мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что РФ продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно.

По его словам, личность каждого моряка, который участвует в российской схеме и помогает реализовывать имущество Украины, будет установлена, и их данные подадут в международный розыск.

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