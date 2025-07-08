Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала меру пресечения вице-премьеру – министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

В апелляции орган будет добиваться его отстранения от должности. Об этом заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, сообщает "Украинская правда".

"Прокуроры САП 7 июля подали жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение первой инстанции, которым отказано в отстранении от занимаемой должности подозреваемого. Также на прошлой неделе САП обжаловала в АП ВАКС меру пресечения фигуранту. Заседание суда по мере пресечения назначено на 7 августа", – отметила она.

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По словам Постолюк, антикоррупционная прокуратура будет добиваться, чтобы к Чернышову применили ряд обязательств. В частности, сдать паспорта для выезда из страны, ограничить передвижение чиновника по Киеву и области и носить электронный браслет слежения.

Дело Чернышова

Министра Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Во время заседания суда следователи просили о применении меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

2 июля Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство НАБУ и САП об отстранении Чернышова с должности вице-премьер-министра.

В частности, следственный судья Высшего антикоррупционного суда постановил, что "в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении подозреваемого Чернышова Алексея Михайловича от должности вице-премьер-министра Украины, министра национального единства Украины отказать".

Постановление ВАКС вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана.

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