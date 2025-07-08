В частности, эмоционально зрелые люди умеют заботиться о своих чувствах и тонко воспринимают чужие.

Американский психолог Марк Треверс назвал признаки того, что партнер эмоционально зрелый.

"Это тот, кто помогает держать курс, остаётся мягким даже в самых трудных обстоятельствах и делает эмоциональную безопасность приоритетом в любых отношениях - будь то семья, дружба или романтическая связь", - объяснил он в своей статье для Forbes.

Он отметил, что новое исследование, опубликованное в журнале Current Psychology, изучило взаимосвязь между эмоциональной зрелостью и психическим здоровьем среди более 200 студентов.

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Ученые установили, что именно эмоциональная зрелость объясняет почти все разнообразие уровней тревожности и депрессии, а в сочетании с развитыми коммуникативными навыками эффект становится особенно выраженным и напрямую связан с улучшением психоэмоционального состояния.

"Это говорит о том, что эмоциональная зрелость - не просто ключ к отношениям. Это основа психологической устойчивости. Однако зрелость не приходит автоматически с возрастом. Она формируется через развитие самосознания и осознанное применение этого знания: умение брать на себя ответственность, быть включенным и оставаться честным", - добавил психолог.

При этом он назвал три признака того, что рядом эмоционально зрелый партнер:

Он бережно относится к эмоциям. Эмоционально зрелые люди умеют заботиться о своих чувствах и тонко воспринимают чужие. Рядом с ними можно чувствовать себя в безопасности. Нет страха быть осужденным, если поделиться мыслями или показать уязвимость. Исследование 2021 года, опубликованное в Frontiers in Psychology, показало, что люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще используют стратегии вроде когнитивной переоценки — умения взглянуть на ситуацию по-новому, снижая эмоциональную нагрузку. Также они прибегают к осознанному подавлению эмоций, если сохранение отношений важнее сиюминутного всплеска чувств.

Он умеет общаться и устанавливать связь. Эмоциональная зрелость проявляется не только в управлении эмоциями, но и в том, как человек взаимодействует с другими. Такой партнер говорит осмысленно, слушает с сочувствием и готов идти навстречу боли, а не от нее. Исследование 2017 года в журнале Couple and Family Psychology выявило важность для формирования близости так называемой романтической компетентности - сочетания эмоциональной осознанности, уважения и саморегуляции. С таким партнёром диалог воспринимается как полноценный обмен.

Он стабилен в поддержке каждый день. Метаанализ 2022 года в Personality and Individual Differences показал, что высокий уровень эмоционального интеллекта предопределяет удовлетворенность отношениями. Чем выше эмоциональный интеллект партнра, тем больше удовлетворение и стабильность в паре.

Напомним, ранее психолог объяснил 2 крайности в любви - от одержимости до страха сблизиться.

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