Цены на популярные ягоды выросли из-за огромных потерь урожая.

В Украине фиксируют рекордные цены на вишню и черную смородину для заморозки. Об этом сообщают специалисты профильного аналитического портала EastFruit.

"Подобных аномально высоких цен ранее не было никогда", - отмечают авторы материала.

Сегодня закупочные цены на вишню находятся на уровне от 60 до 85 грн/кг (1,2-1,7 евро/кг). Черная смородина в этом году стоит даже дороже вишни: заморозчики закупают ее по цене 70-90 грн/кг (1,4-1,8 евро/кг).

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Также сообщается о быстром росте цен на малину. В начале июля закупочные цены на замороженную малину достигали 85-95 грн/кг (1,7-1,9 евро/кг). Тенденция к дальнейшему росту наблюдается и в случае с вишней.

Цены на популярные ягоды выросли из-за огромных потерь урожая, которые имели место во время весенних заморозков. Последние наблюдались на территории Восточной и Центральной Европы, а также Турции.

Многие из фермеров потеряли свой урожай, поэтому, несмотря на высокие цены, далеко не все из них смогут много заработать.

Специалисты отмечают также, что цены на готовую замороженную продукцию, которые сейчас являются высокими в Европе, могут снизиться во второй половине сезона. Это произойдет, если на предприятиях пищевой промышленности решат изменить рецептуры в пользу более дешевого сырья.

Сейчас предприятия активно ищут более дешевые альтернативы. Они могут заинтересоваться египетской замороженной клубникой или экзотическими замороженными фруктами вьетнамского происхождения.

Цены на продукты в Украине

Ранее УНИАН сообщил о поступлении в продажу первых украинских арбузов. По словам фермеров, массовой продажи арбузов стоит ожидать ближе к середине июля. Специалисты не исключают ценового обвала, что будет обусловлено увеличением предложения.

Также сообщалось, что на прилавках появилась украинская голубика. При этом цены на нее оказались в 2,6 раза выше, чем в начале сезона прошлого года.

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