'Свежих продуктов осталось на 10 дней': Ближний Восток на грани продовольственной катастрофы

Большинство судов, перевозящих продовольствие для населения региона Персидского залива, проходят через Ормузский пролив.

Часть Ближнего Востока фактически отрезана от жизненно важного импорта продовольствия, поскольку суда избегают Ормузского пролива. Это повышает риск дефицита в странах Персидского залива и усиливает давление на и без того высокие цены на продукты в Иране.

Газета Financial Times пишет, что большинство судов, перевозящих зерно и продовольствие для населения региона Персидского залива, проходят через Ормузский пролив. Из примерно 30 млн тонн зерна, импортированного в регион Персидского залива в прошлом году, около 14 млн тонн пришлось на Иран, причем большинство этих поставок проходило через заблокированный пролив.

По оценкам компании Kpler, около 40% зерна и масличных культур Саудовская Аравия импортирует через свои восточные порты в Персидском заливе. Объединенные Арабские Эмираты завозят примерно 90% этих товаров через порт Джебель-Али в Дубае. Последний также обрабатывает контейнерные поставки продовольствия и скоропортящихся товаров как минимум для четырех стран – ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара – обеспечивая около 45–50 млн человек.

Видео дня

Аналитик Kpler Ишан Бхану считает, что Иран столкнется с серьезной продовольственной проблемой, если перебои будут продолжаться. По его словам, удары США и Израиля могут прервать цепочки поставок продовольствия и перебить инфраструктуру внутри страны, а любое прерывание морских поставок только усугубит эту проблему.

Хотя Иран выращивает значительную часть собственного продовольствия, он импортирует большие объемы зерна и масличных культур, которые перерабатывают в кулинарное масло и богатый белком шрот для кормов животным.

По словам аналитиков, практически вся кукуруза, а также большие объемы сои и пшеницы поступают в страну через Ормузский пролив. Если конфликт будет продолжаться, в стране также могут возникнуть дефициты сахара и чая, предупредили торговые эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

3 марта Иран запретил весь экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции до дальнейшего уведомления, чтобы обеспечить население необходимыми товарами. За день до этого министр сельского хозяйства Ирана призвал граждан избегать панических закупок.

"Пекарням уже распределили квоту муки почти на два месяца", – сказал он, добавив, что правительство поставляет товары первой необходимости "в достаточном количестве и доставляет их в магазины".

До начала войны иранские чиновники заявляли, что в стране созданы стратегические запасы в 4 млн тонн пшеницы, которых хватит примерно на четыре месяца потребления. При этом еще до боевых действий рост цен на продукты привел к тому, что все больше иранских домохозяйств оказались на грани голода.

Аналитики отмечают, что дальнейшие перебои с импортом зерна могут поставить еще больше домохозяйств на грань острой нужды, особенно на фоне резкого ослабления иранского риала из-за угрозы дальнейшей эскалации.

От войны также могут существенно пострадать Кувейт, Катар и Бахрейн, которые не имеют собственных альтернативных крупных глубоководных портов и в значительной степени зависят от маршрутов поставок через Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Что касается самих ОАЭ, то похоже, что дефицит там объясняется скорее накоплением запасов населением, а не системными сбоями поставок. Министерство экономики и туризма ОАЭ пытается предотвратить панические настроения, подчеркивая, что ситуация находится под контролем

В то же время генеральный директор логистической компании Kühne+Nagel Штефан Пауль сообщил, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке Дубай оказался на грани настоящего продовольственного кризиса – запасов свежих продуктов осталось только на 10 дней.

"Поскольку большинство продуктов импортируется, запасы, особенно свежих товаров, могут быстро иссякнуть", – отметил он.

Ситуация усугубляется тем, что около 18% мировых мощностей грузовых авиаперевозок в настоящее время недоступны из-за ограничений воздушного пространства в районе Персидского залива. Воздушным транспортом перевозят, в частности, лекарственные препараты с регулируемой температурой, а также свежие фрукты и скоропортящиеся продукты.

Сейчас логисты ищут альтернативные маршруты, например, доставляя товары самолетами в Саудовскую Аравию с последующей перевозкой грузовиками.

Война в Иране – главные новости

Военное руководство США ожидает, что конфликт с Ираном продлится еще несколько месяцев. Администрация Дональда Трампа, по данным источников Politico, не была полностью готова к такому масштабному противостоянию. Сейчас Пентагон стремится усилить присутствие в регионе средств противовоздушной обороны, в частности компактных и недорогих систем для борьбы с беспилотниками, над разработкой которых ведомство работало последние несколько лет.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что операция в Иране займет примерно четыре недели. В свежем заявлении госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди.

Вас также могут заинтересовать новости: