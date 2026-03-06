Крупнейшая международная авиакомпания мира готовится возобновить рейсы из Дубая

Возобновление коммерческих полетов зависит от нескольких факторов.

Крупнейшая международная авиакомпания мира Emirates объявила о возобновлении полноценной работы своей сети в ближайшие дни. Авиаперевозчик стремится восстановить свою работу после недельного перерыва, вызванного ракетными ударами со стороны Ирана.

Издание Bloomberg пишет, что возобновление коммерческих полетов зависит от доступности воздушного пространства и выполнения эксплуатационных требований.

Авиакомпания сообщила, что 5 марта из Дубая перевезли около 30 000 пассажиров. К субботе, 7 марта, - спустя неделю после начала военных действий - Emirates планирует выполнять 106 ежедневных рейсов в 83 пункта назначения, что составляет почти 60% маршрутной сети.

Авиакомпания из Дубая будет выполнять 11 ежедневных рейсов в пять аэропортов Великобритании. Дополнительные рейсы также предлагаются по всей Индии: к 7 марта Emirates увеличит количество ежедневных рейсов до 22 по всем девяти пунктам назначения в этой стране. Также сейчас авиакомпания обслуживает семь маршрутов в США.

Конкурирующая авиакомпания Etihad Airways также заявила, что возобновляет полеты по примерно 70 направлениям.

В то же время Qatar Airways, вторая по величине авиакомпания в регионе, а также авиакомпании Бахрейна и Кувейта все еще не выполняют рейсы, поскольку воздушное пространство над этими странами остается закрытым.

Некоторые международные конкуренты Emirates воспользовались остановкой рейсов. Так, Deutsche Lufthansa AG заявила, что увеличит пропускную способность на дальнемагистральных маршрутах в Азию и Африку.

"Мы видим, что модели путешествий могут измениться на более длительный срок. Потенциально сохраняющиеся проблемы с безопасностью в регионе Персидского залива могут также привести к увеличению трафика внутри Европы, через европейские хабы или в направлениях США", - сказал финансовый директор Lufthansa Тилл Штрайхерт.

Вона в Иране и закрытие воздушного пространства

Из-за активных обстрелов закрытие неба на Ближнем Востоке перекроило глобальные маршруты. Полностью или частично недоступным было небо Ирана, Ирака, Кувейта, Израиля, Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Из-за этого цены на авиабилеты из Европы в Австралию резко выросли. Это связано с тем, что международные авиакомпании вынуждены концентрировать рейсы в более узких воздушных коридорах.

