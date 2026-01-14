Картофель резко подорожал после Нового года, а лук дешевеет: какие цены на рынке сейчас

Выросла также стоимость других овощей борщевого набора.

После Нового года рыночные цены на картофель в Украине выросли почти на треть – с 10 до 13 гривень за килограмм. Об этом свидетельствуют данные сайта "Столичного рынка".

В то же время репчатый лук подешевел на 2 гривни – с 8 до 6 грн/кг. Остальные овощи борщевого набора подорожали так же, как и картофель.

Так, морковь и свекла добавили одну гривну к своей стоимости – оба корнеплода подорожали с 8 до 9 грн/кг. Белокочанная капуста тоже подорожала на гривну – с 9 до 10 грн/кг.

Видео дня

Выросла также стоимость импортных помидоров и огурцов. Розовые томаты сейчас стоят 165 грн/кг против 155 грн/кг в прошлом году. Огурец продают по 135 грн/кг, а не по 130 грн/кг, как в декабре.

Более приятно для украинцев вели себя цены на импортные баклажаны и болгарский перец. Синие подешевели сразу на 50 гривень – до 200 грн/кг. Перец потерял всего 10 гривень и стоит сейчас 180 грн/кг.

В фруктовом сегменте мандарины достигли своего ценового пика на Новый год, и откатились в цене. Сейчас ими торгуют по 75 грн/кг против 90 грн/кг на праздник. Апельсины потеряли 5 гривень – их цена опустилась до 90 грн/кг. Лимоны, наоборот, подорожали со 100 до 115 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Стоимость помидоров перед Новым годом выросла примерно на 20% из-за праздничного спроса на популярный салатный ингредиент. Однако пока цены на томаты не начали двигаться в противоположном направлении, несмотря на прогнозируемое снижение спроса.

В прошлом году стоимость овощей борщевого набора резко снизилась из-за перепроизводства – минимум на 50%. Так, оптовые цены на белокочанную капусту опустились на целых 82%. Сейчас из-за нехватки предложения этот овощ начал дорожать.

Вас также могут заинтересовать новости: