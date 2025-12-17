Сейчас есть большой выбор разного хлеба, но не все виды являются полезными, поэтому диетологи дали важный совет.

Ассортимент хлеба в магазинах стал шире, чем когда-либо. Поэтому человеку сложно определиться, какой хлеб выбрать, особенно для бутербродов, пишет Real Simple.

В публикации отмечается, что не все виды хлеба для бутербродов одинаковы с точки зрения пользы для здоровья. Одни могут состоять из ингредиентов, имеющих много питательных веществ, тогда как другие могут содержать добавки, консерванты, добавленный сахар и высокое содержание натрия.

"Ингредиенты и способы приготовления имеют большое значение при выборе хлеба", - отметила диетолог Бриттани Браун.

Чтобы выбрать более полезный вид хлеба, другой диетолог Кейтлин Хиппли советует изучать состав.

"Когда речь идет о том, можно ли считать хлеб здоровым, калории не дают полной картины. Чтобы выбрать более здоровый хлеб, я обязательно обращаю внимание на содержание клетчатки и низкий уровень добавленного сахара", - посоветовала она.

Хиппли лично выбирает хлеб, который содержит не менее трех граммов клетчатки, чтобы обуздать аппетит и повысить уровень сытости.

По данным Science Direct, этот сложный углевод имеет встроенную функцию регулирования уровня сахара в крови и полезен для здоровья пищеварительной системы.

"Меньше добавленного сахара означает меньше энергетических спадов, меньше тяги к еде и меньший риск воспаления", - поделилась Хиппли.

Между тем Браун отдает предпочтение хлебу для бутербродов с минимальным составом ингредиентов.

"Помните, что для выпекания хлеба нужны только зерно, вода, соль, а иногда и дрожжи; все остальное может быть лишним", - отметила диетолог.

В статье Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics подчеркивается, что большинство таинственных ингредиентов, таких как добавки, консерванты и красители, также не имеют достаточных доказательств, чтобы понять их долгосрочную пользу для здоровья.

"Самый здоровый хлеб - это хлеб, который помогает вам достичь ваших общих целей в области здоровья", - добавляет диетолог Алексис Лоу.

Лоу отметила, что некоторым людям может потребоваться меньшее количество калорий, а другие могут стремиться максимизировать потребление клетчатки или минимизировать потребление соли с помощью выбора хлеба.

Натрий, то есть, поваренная соль, как показали результаты исследования, при чрезмерном потреблении в течение длительного времени может повысить артериальное давление.

Издание указало, что три диетолога сходятся во мнении, что 100-процентный цельнозерновой хлеб из пророщенного зерна является лучшим выбором для бутербродов.

"Цельнозерновой хлеб - отличный выбор, поскольку он содержит большое количество питательных веществ (таких как витамины группы В и минералы, например железо, цинк, калий, магний, селен и фосфор) и клетчатку. Он содержит все три слоя зерна - зародыш, отруби и эндосперм - что повышает содержание клетчатки по сравнению с белым хлебом", - пояснила Лоу.

Также как отмечает PubMed, у него ниже гликемический индекс, чем в белом хлебе, что приводит к меньшим колебаниям уровня сахара (и энергии) в крови. Употребление цельнозерновых продуктов (включая хлеб) также связано с меньшим риском хронических заболеваний.

Советы по употреблению хлеба

