Овощи в Украине существенно подорожали после Нового года: какие цены сейчас

Больше всего поднялись в цене перец, капуста и репчатый лук.

Оптовые цены на овощи в Украине в основном росли в новом году по сравнению с декабрьскими показателями, как свидетельствует статистика проекта EastFruit.

Так, килограмм сладкого перца подорожал от 40 до 70 гривень – сейчас он стоит в пределах 140-190 гривень, тогда как предыдущие пределы продаж составляли 100-120 гривень. Аналогично подорожал и острый перец – с 70-180 до 100-200 грн/кг.

Поднялся нижний потолок цен на помидоры. Если в декабре килограмм этого овоща продавали по 70-100 грн/кг, то теперь им торгуют по 80-100 грн/кг. В то же время огурец несколько подешевел – со 130-150 до 125-140 грн/кг.

Ощутимо в процентном измерении подорожал репчатый лук – с 4-9 до 7-9 грн/кг. Белокочанная капуста также подорожала – с 6-10 до 8-10 грн/кг.

Также выросла стоимость остальных видов капусты: брокколи – с 70-90 до 110-170 грн/кг, цветной – с 25-35 до 35-45 грн/кг, пекинской – с 16-20 до 20-25 грн/кг. Единственным исключением стала синяя капуста, которую теперь продают по 20-25 грн/кг против 20-30 грн/кг в декабре.

На остальные ингредиенты борщевого набора – свеклу, морковь и картофель – цены остались неизменными. Килограмм картофеля стоит сейчас в пределах 9-12 гривень, как и до Нового года.

В сегменте фруктов в январе более приятные цены на яблоки и груши. Яблоки подешевели с 20-40 до 17-35 грн/кг, а груши – с 25-65 до 25-55 грн/кг. За то же время подорожали виноград – с 60-80 до 70-130 грн/кг и мандарины – с 65-100 до 75-185 грн/кг.

Примечательно, что помидоры перед Новым годом подорожали почти на 20% и с этого времени их стоимость держится на довольно высоком уровне. Овощ является распространенным ингредиентом в салатах и пользовался спросом на праздники. Однако в январе производители не спешат опускать цены на томаты.

А вот белокочанная капуста сильно подешевела за прошлый год, потеряв 82% своей стоимости. Сейчас цены на этот овощ начали расти из-за недостаточного предложения. Так, на рынке почти не осталось капусты среднего и низкого качества.

