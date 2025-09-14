Только ячневая крупа выросла в цене почти на 40 процентов за год.

За последний год в Украине заметно подорожали все виды круп. Больше всего выросли в цене ячневые — сразу на 37,8%, а также гречка — на 19,1%. Самый скромный рост показало пшено — всего 9,1%, заявил экономист Олег Пендзин в комментарии для "РБК-Украина". Эксперт также рассказал, чего ожидать в течение осени.

Осенний прогноз цен на крупы

Стоимость круп, по его словам, будет формироваться под влиянием общей инфляции в стране, расходов на логистику и, в первую очередь, урожая зерновых. Сейчас в Украине ещё продолжается кампания по сбору нового урожая.

Эксперт отмечает, что ситуация с зерновыми в этом году хуже, чем в прошлом. "Урожай хуже, чем прошлогодний. Поскольку зерновых будет меньше, то цены на них будут выше. Соответственно, цены на крупы, наверное, пойдут вверх. В процентном размере пока трудно сказать насколько", - подчеркнул он.

Изменение цен на крупы в течение года

С августа 2024-го по август 2025-го крупы подорожали в среднем от 9,1% до 37,8% в зависимости от вида. Ячневые, как мы ранее уточнили, подорожали на 37,5%. Следом идут манные крупы — 29,5%, пшеничные — 21,2%. Наименьший рост цен показала гречневая крупа — 19,1%, а также пшено — 9,1%.

Ситуация с ценами в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что цены на говядину растут как на дрожжах. Только говяжий фарш, к примеру, подорожал на 8,7% всего за несколько дней. Стоимость колеблется в районе 250 гривен за килограмм.

Кроме того, мы рассказывали, что с полок украинских магазинов исчезает отечественный сыр. Этому есть довольно простая причина, о которой подробнее рассказал замгенедиректора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии УНИАН.

