Несмотря на регулярные удары по энергетической инфраструктуре, Украина в 2025 году существенно нарастила экспорт электроэнергии, поставляя ее только в периоды, когда собственной генерации достаточно для внутренних потребностей.

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии УНИАН сообщил, что экспорт электроэнергии за 10 месяцев этого года вырос до 376 млн долл. против 158 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

"Впрочем, это из-за низкой сравнительной базы. Электроэнергию поставляем тогда, конечно, когда нашу генерацию не разносят и энергии у нас достаточно самим", - сказал Ус.

Он также отметил, что Китай стал меньше покупать у Украины железной руды. Поэтому экспорт минеральных продуктов сократился за 10 месяцев на 12% по сравнению с прошлым годом

"У нас минус 10% это продовольственные и аграрные продукты, еще минус 12% это минеральные продукты. На 12% было падение экспорта меха и кожсырья, но этот экспорт незначительный. Но не все так плохо. Ведь во всех других крупных отраслях был рост. Даже экспорт металлургической продукции вырос, хотя и всего на 2% - этот экспорт достиг 3,9 миллиарда долларов за 10 месяцев года", - сообщил Ус.

Среди отраслей, которые активно растут, эксперт выделяет машиностроение. За десять месяцев экспорт этой продукции достиг 3,1 млрд долл., что на 7% больше, чем в прошлом году. По темпам роста также отличаются древесина - 1,7 млрд долл. (+17%), химическая отрасль - 1,1 млрд долл. (+10%), текстиль - 682 млн долл. (+7%) и изделия из камней - 320 млн долл. (+16%). Также эксперт отметил категорию "другие товары", совокупный объем экспорта которых достиг 1,4 млрд долларов с приростом в 5%.

Кроме того, Ус отметил стабильные позиции Украины на глобальном рынке подсолнечного масла.

"За 8 месяцев текущего года Украина не просто осталась лидером мирового рынка подсолнечного масла, но даже нарастила свою долю до 35,7%. А масло - это уже продукция переработки. По последним имеющимся у меня данным, Украина экспортировала масла на 3,7 миллиарда долларов за 9 месяцев", - сказал эксперт.

Он также добавил, что в машиностроительной отрасли растет экспорт. По его словам, эти товары довольно технологические и имеют неплохие показатели. В частности, Украина постепенно возвращает себе рынки изолированных электропроводов.

Экспорт Украины - последние новости

По данным Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, сгущенное молоко и сливки стали основой экспорта Украиной молочных товаров в ноябре. В целом натуральные объемы экспорта молочки относительно ноября прошлого года выросли на 18%, но денежная выручка сократилась на 1%.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Украина несмотря на войну остается одним из ключевых игроков на мировом продовольственном рынке. В нынешнем сезоне Украина обеспечила 36% мирового экспорта подсолнечного масла и более 12% мировых поставок кукурузы.

