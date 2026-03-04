Морозы не пощадили фруктовые сады в Украине: часть урожая оказалась под угрозой

Для урожая груш риски в настоящее время оцениваются как умеренные.

Зимние морозы нанесли ущерб фруктовым садам в Николаевской области. Больше всего пострадали абрикос и груша, тогда как озимые культуры, многолетние травы и другие косточковые и семечковые деревья вышли из холодного периода без потерь, сообщает EastFruit.

По данным агрометеорологов, в феврале озимые находились в состоянии зимнего покоя, гибели растений не зафиксировано. В то же время после понижения температуры до -15°С 27 января 2026 года было проведено отращивание веток плодовых культур, отобранных на севере.

Результаты показали повреждение 43% листовых почек абрикоса и 14% листовых почек груши. У вишни, сливы и яблони повреждений не обнаружено.

Видео дня

По словам специалистов, для абрикоса такие показатели являются ощутимыми: если повреждена часть цветочных почек, это может повлиять на урожайность и качество плодов в 2026 году.

Для груши риски пока оцениваются как умеренные. Повреждение 14% почек, при отсутствии дальнейших морозов весной, не обязательно приведет к существенному сокращению урожая.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий в марте-апреле. Повторные волны холода во время набухания почек или цветения могут существенно усилить последствия январских морозов.

Цены на овощи и фрукты в Украине

В Украине на фоне растущего спроса начал дорожать картофель. Аналитики проекта EastFruit сообщают, что этот популярный овощ подорожал с 10-14 до 12-15 гривен за килограмм. В то же время цены на белокочанную капусту снизились с 10-12 до 9-11 гривен за килограмм.

В начале марта 2026 года украинский рынок яблок демонстрирует заметный рост розничных цен, который уже ощущают покупатели. По мнению специалистов, рынок яблок в Украине постепенно переходит к более высоким ценам. Даже несмотря на хороший урожай прошлого года, цены не вернулись к уровню прошлых лет.

Вас также могут заинтересовать новости: