Пошлины в ответ на торговую политику президента США могут сыграть на руку Украине.

Кукуруза - ключевой элемент зернового сектора Украины - может выиграть от пошлин США. Украинское зерно способно частично заменить американское в случае введения ответных мер.

Агентство Reuters пишет, что Украина является крупным мировым производителем и экспортером кукурузы.

Бразилия на первом месте по производству кукурузи, но ее урожай не может покрыть весь спрос, и именно здесь Украина может вмешаться и претендовать на свою долю.

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Украина произвела 32 миллиона метрических тонн кукурузы в 2023 году и 26 миллионов тонн в 2024 году. Страна экспортировала почти 30 миллионов тонн в сезоне 2023/24 и, вероятно, отправит за границу 22 миллиона тонн в 2024/25, по данным бизнес-ассоциации УКАБ.

Фермеры, вероятно, увеличат посевные площади под кукурузу в этом году, так как цены на экспорт выгодны.

Украина также собрала рекордный урожай сои - 6,2 миллиона тонн в 2024 году, и около половины этого объема может быть экспортировано. Урожай сои в Украине в 2025 году может составить от 5,8 до 6,2 миллиона тонн, а окончательный объем будет зависеть от наличия осадков в мае и июне.

Пошлины Трампа против Украины

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных пошлин с другими странами. При этом новая пошлина для Украины составит 10%, что является минимальной базовой ставкой. При этом России в списке нет.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что по Украине не сильно ударит введение новых пошлин президента США Дональда Трампа, которые он объявил против всего мира. По его словам, украинский экспорт в США "не дотягивает" до миллиарда долларов, нет даже 2%.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что глобальная торговая война может серьезно ударить по экономикам ключевых партнеров, в частности ЕС, что может уменьшить их поддержку для Украины.

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