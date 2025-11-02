За последний год базовые молочные продукты подорожали примерно на 15-25%.

Цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время могут вырасти на 4-5%, сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка. Об этом пишет РБК-Украина.

Отмечается, что за последний год базовые молочные продукты подорожали примерно на 15-25%. Молоко в среднем сейчас стоит 52-60 гривень за 900 мл, сметана - 48-55 гривень за 350 г, сливочное масло - 100-120 гривень за 200 г.

Как пояснил эксперт, главным фактором подорожания является снижение предложения сырого молока.

"Из-за низкой рентабельности и военных рисков многие хозяйства сокращают дойное поголовье коров - ежегодно поголовье падает на 6-7%. Уменьшение сырья ведет к повышению закупочных цен на молоко, а соответственно - и на готовую продукцию", - пояснил Гопка.

Другая причина повышения цен - активный экспорт молокопродуктов из Украины:

"Осенью ожидается сезонное сокращение надоев - заканчивается период "большого молока", поэтому цены могут вырасти еще на 4-5%".

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник рассказал, когда пойдут вверх цены на картофель и другие овощи борщевого набора. По его прогнозу, в ближайшие 2-3 месяца цены на картофель, морковь, свеклу, лук, капусту будут очень низкими, ведь фермерам некуда прятать свою продукцию, и они не хотят рисковать, чтобы она не испортилась и не оставила их вообще без денег.

А вот огурцы в Украине дорожают практически ежедневно. Дело в том, что сезон реализации овоща из местных теплиц подходит к концу. В то же время спрос на этот овощ в Украине остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен.

Также прошло время дешевых яблок, и президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник озвучил, к каким ценам готовиться. По его словам, урожай яблок в Украине в этом году лучше прошлогоднего, поэтому цены на этот фрукт будут в среднем в пределах 30-40 гривень за килограмм.

