Президент Украины отметил, что страна "полностью готова" к экспорту зерна.

Украина ждет сигнала от ООН и Турции о начале транспортировки зерна.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Морском торговом порту "Черноморск".

"Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно", - отметил президент.

По его словам, важно то, что порт начал работать, а люди имеют работу.

Зеленский отметил, что экспорт зерна начнется с тех кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что Украина "полностью готова" к экспорту зерна.

"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют безопасную ситуацию. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и с ООН, ждем от них сигнала. Я думаю, что это произойдет сегодня - завтра", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

29 июля в Одессу прибыли послы стран G7, чтобы подтвердить важность заключенного при посредничестве ООН соглашения, которое позволяет отправлять продовольствие из Украины.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что в морских портах Одесской области находятся 16 судов с украинским зерном.

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