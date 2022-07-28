Посол Украины предупредил, что этот факт может нанести ущерб двусторонним отношениям.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с Президентом Ливана Мишелем Ауном из-за пребывания в ливанских территориальных водах судна с вывезенным с оккупированных территорий Украины ячменем.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Ливане.

Во время встречи были обсуждены вопросы поставки украинской пшеницы на ливанский рынок.

Посол подчеркнул, что несмотря на войну Украина будет продолжать быть надежным партнером Ливана и обеспечивать его продовольственную безопасность.

"Посол обратил внимание Президента на факт захода 27.07.2022 в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий. Выражена просьба принять меры для выяснения обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах", - говорится в сообщении.

Осташ также подчеркнул, что этот факт может нанести ущерб двусторонним отношениям.

Кроме этого, посол проинформировал президента, что 28 июля Украина впервые отмечает День украинской государственности.

Напомним, 29 июня Сирия признала "независимость" так называемых "ЛДНР". В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что вскоре установят дипломатические отношения с псевдореспубликами.

Министерство иностранных дел Украины после этого заявило о разрыве дипломатических отношения с Сирией. Теперь защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

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