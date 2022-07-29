Общая тоннажность зерна - около 580 тыс. тонн.

В морских портах Одесской области находятся 16 судов с украинским зерном.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он отметил, что сегодня приехал в Одесскую область вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Сегодня в портах Одесской области грузятся первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы в украинских акваториях с начала войны. Сейчас в портах Одесской области находится 17 судов с почти 600 тыс. тонн грузов. Из них 16 судов - с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн, которые в ближайшее время выйдут в порты назначения", - сообщил Тимошенко.

Он добавил, что убежден в том, что и в дальнейшем украинское зерно будет кормить людей со всего мира.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Сегодня, 29 июля, в Одессу прибыли послы стран G7. По информации посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, послы G7 и Турции находятся в Одессе, чтобы подтвердить важность заключенного при посредничестве ООН соглашение, которое позволяет отправлять продовольствие с Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова экспортировать зерно и сейчас ждет сигнала от партнеров начать этот процесс.

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